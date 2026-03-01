କିଚେନର ଚିକିଟା ଫ୍ୟାନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କି! ଏବେ ହିଁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ, ମିନିଟରେ ହୋଇଯିବ ଚକାଚକ୍

କିଚେନ୍ ଏଗ୍ଜଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ ସଫା କରିବାର ସହଜ ଉପାୟ

By Jyotirmayee Das

Kitchen Tips: ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିବା ଏକଜଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ ରୋଷେଇ ସମୟରେ ଧୂଆଁ, ତେଲ ଏବଂ ବାଷ୍ପ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କାମ କରେ । କିନ୍ତୁ ନିରନ୍ତର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଏହା ଉପରେ ତେଲ ଏବଂ ଧୂଳିର ଏକ ଘନ ସ୍ତର ଜମା ହୁଏ। ଏହା ଫ୍ୟାନକୁ ଚିକିଟା କରେଇଦିଏ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହାର ଗତି ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଏ।

ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ସଂକୋଚ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ କଷ୍ଟକର କାମ। କେତେକ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତର ଭୟ ମଧ୍ୟ ଥାଏ । ତେବେ ଯଦି ଫ୍ୟାନ୍ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏକଜଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍କୁ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚମକଦାର କରାଯାଇପାରିବ।

କିପରି ସଫା କରିବେ ଏକଜଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍

  • ଫ୍ୟାନ୍‌କୁ କାଢ଼ିଦିଅନ୍ତୁ – ପ୍ରଥମେ, ଫ୍ୟାନ୍‌କୁ କାଢ଼ିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱିଚ୍‌କୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତର ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୂର କରିବ ଏବଂ ଆପଣ ଫ୍ୟାନ୍‌କୁ ସହଜରେ ସଫା କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ, ଏକ ଓଦା କପଡା ସାହାଯ୍ୟରେ ମଇଳା ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ।
  • ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରନ୍ତୁ – ଫ୍ୟାନ୍‌କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରିବା ଭଲ। ଆଗ କଭରକୁ କାଢ଼ିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ। ବ୍ଲେଡ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏପରି ଯେକୌଣସି ଜମା ହୋଇଥିବା ମଇଳାକୁ ସହଜରେ ସଫା କରିପାରିବେ ।
  • ଉଷୁମ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ- ମାସ ମାସ ଧରି ପଙ୍ଖା ସଫା ହୋଇନଥିବାରୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ମଇଳା ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ, ଉଷୁମ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭଲ । ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏଥିରେ ସାବୁନ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇପାରିବେ।
  • ଡିପ୍ କ୍ଲିନିଂ କରନ୍ତୁ- ଆପଣ ଡିପ୍ କ୍ଲିନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହା ପଙ୍ଖାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା କରିବ। ଏଥିପାଇଁ, ପଙ୍ଖାରେ ବେକିଂ ସୋଡା ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପରେ କିଛି ଭିନେଗାର ଢାଳନ୍ତୁ। ୫ ମିନିଟ୍ ପରେ, ବ୍ରଶ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଘଷନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପଙ୍ଖା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା।
  • ମୋଟର ସଫା କରିବା- ମୋଟରକୁ ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହ ସଫା କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଏହା ପାଣି ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ, ଏକ ଶୁଖିଲା କପଡା କିମ୍ବା ବ୍ରଶ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ, ଟିକିଏ ଓଦା କପଡାରେ ପଙ୍ଖା ସଫା କରନ୍ତୁ।
