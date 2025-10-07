ଏବେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମିସ୍ଡ କଲରେ ଜାଣିପାରିବେ PF ବାଲାନ୍ସ; EPFO ଜାରି କଲା ନମ୍ବର, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ ନୋଟ୍
EPFOର ବଡ଼ ଘୋଷଣା । ଏବେ ମାତ୍ର 1 ମିସ୍ଡ କଲରେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ PF ବାଲାନ୍ସ । EPFO ଜାରି କଲା ନମ୍ବର । ଫଟାଫଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନୋଟ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର PF ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କୌଣସି ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସହଜ ଉପାୟ ଆସୁଛି। ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଉମଙ୍ଗ ଆପ୍ କିମ୍ବା କିଓସ୍କରେ ଲାଇନରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। EPFO ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଆପଣଙ୍କ PF ଆକାଉଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନକୁ ଆଣିବ।
ଏହି ଉପଯୋଗୀ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ
କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ (EPFO) କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ 9966044425 ନମ୍ବର ଜାରି କରିଛି। କେବଳ ଏହି ନମ୍ବରକୁ ଏକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର PF ବାଲାନ୍ସ ଏବଂ ଶେଷ ଅବଦାନ ସୂଚନା ସହିତ ଏକ SMS ପାଇବେ।
କେବଳ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର EPFO ରେକର୍ଡରେ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି ସେମାନେ ଏହି ସେବାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମିସ୍ଡ କଲ୍ ସେମାନଙ୍କ PF ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ସମାନ ନମ୍ବରରୁ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ
ଏହି ନୂତନ EPFO ସେବା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଏବଂ ଆପ୍ରେ ବାରମ୍ବାର ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ, ଗାଁ, ଛୋଟ ସହର କିମ୍ବା କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଏକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର PF ବାଲାନ୍ସ ବିଷୟରେ ତୁରନ୍ତ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ।
ଆପଣ ଏହି ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର PF ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ
ଯଦି ଆପଣ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ EPFO ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର PF ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଉମଙ୍ଗ ଆପ୍, EPFO ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା SMS ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।
SMS ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ, ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ:
ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ EPFOHO UAN ENG ଏବଂ ଏହାକୁ 7738299899 କୁ ପଠାନ୍ତୁ।
“ENG” ଏଠାରେ ଇଂରାଜୀ ପାଇଁ ବୁଝାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ସୂଚନା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ “ENG” କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷା କୋଡ୍ ସହିତ ବଦଳାନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ହିନ୍ଦୀ ପାଇଁ HIN, ମରାଠୀ ପାଇଁ MAR, ଇତ୍ୟାଦି।
କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦ୍ରୁତ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ସମୟରେ EPFO ନୂତନ ସେବା ଅପଡେଟ୍ କରେ। ମିସ୍ଡ କଲ୍ ସେବା ସହିତ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର PF ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର କୌଣସି ଝିଞ୍ଝଟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ।