ଘରୁ ମୂଷା ଘଉଡ଼ାଇବାର ସହଜ ଉପାୟ: ବିନା ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିବାର ଏହି ଟ୍ରିକ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ

ଘରୁ ମୂଷା ଘଉଡ଼ାଇବାର ସହଜ ଉପାୟ: ବିନା ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିବାର ଏହି ଟ୍ରିକ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ
ଅନେକ ସମୟରେ ଏମାନେ କପଡ଼ା, ବହି ଏବଂ ଦରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ କାଟି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି।
Rat Removal Tips at Home : ଘରେ ଯଦି ଥରେ ମୂଷା ପଶିଯାଏ, ତେବେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ରୋଷେଇ ଘର, ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ କିମ୍ବା ଆଲମାରୀ ଆଖପାଖରେ ଏମାନଙ୍କ ଯିବାଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେ, ଖାଇବା-ପିଇବା ଜିନିଷ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏମାନେ କପଡ଼ା, ବହି ଏବଂ ଦରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ କାଟି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି।
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ମୂଷା ଘରର କୌଣସି କୋଣରେ ମରିଯାଏ, ତେବେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଏବଂ ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଅନେକ ଲୋକ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ; ସେମାନେ କେବଳ ଏତିକି ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ମୂଷାମାନେ ନିଜେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁଣିଥରେ ଫେରି ନ ଆସନ୍ତୁ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତେବେ ଏକ ଘରୋଇ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆସିପାରିବ। ଏହି ଉପାୟରେ ଏଭଳି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯାହାର ଗନ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ ଆସିନଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଯଦି କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ମୂଷା ପଶି ଆସିଛି, ତେବେ ତାକୁ ନମାରି ବାହାର କରିବାର ଟ୍ରିକ୍ କ’ଣ?
ନମାରି ମୂଷାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗିନାରେ ଦୁଇ ଚାମଚ ବେସନ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ବେସନ ନଥାଏ, ତେବେ ଗହମ ଅଟା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାପରେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଧଳା ସିରକା ମିଶାଇ ଏକ ଘୋଳ ବା ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଘରେ ସିରକା ନାହିଁ, ତେବେ ତା’ ବଦଳରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।
ଏବେ ୫ ରୁ ୬ଟି କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲଭାବେ ଛେଚି କିମ୍ବା ବାଟି ପେଷ୍ଟ ବନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହି ପେଷ୍ଟକୁ ବେସନ ଘୋଳରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କଞ୍ଚାଲଙ୍କାର ତୀବ୍ର ଗନ୍ଧ ଏବଂ ରାଗ ଏହି ଉପାୟର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଏବେ ଏହି ଘୋଳରେ ଦୁଇ ଚାମଚ ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ପାଉଡର ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲଭାବେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ମିଶ୍ରଣରେ ଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଏଭଳି, ଯାହାର ଗନ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ ଆସିନଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହି ସବୁ ଜାଗାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି।
ଏବେ ଏକ ପୁରୁଣା ଖବରକାଗଜ କିମ୍ବା କୌଣସି ବେକାର କାଗଜ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଚିରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା (ବଲ୍) ବନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଗୁଳାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଏବଂ ବେସନ ମିଶ୍ରଣରେ ଭଲଭାବେ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଗୁଳାଗୁଡ଼ିକୁ ସେହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ମୂଷାମାନଙ୍କର ଯିବାଆସିବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ରୋଷେଇ ଘର, ଆଲମାରୀ ପାଖରେ କିମ୍ବା ଘରର ଏଭଳି କୋଣ ଯେଉଁଠି ମୂଷାମାନଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳ ଦେଖାଯାଏ, ସେଠାରେ ଏହାକୁ ରଖାଯାଇପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏକ କାଗଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘୋଳକୁ ଲଗାଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲି ତଳେ ରଖିପାରିବେ, କାରଣ ରାତି ସମୟରେ ମୂଷାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି।
ଯଦି ଘରେ ଛୋଟ ପିଲା କିମ୍ବା ପୋଷା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଗୁଳାଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ପହଞ୍ଚଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଉଥାନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଏହାର ଗନ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ବଜାୟ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଖାଇବା-ପିଇବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଘରର ସଫାସୁତୁରା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।