Fake Rice:ଆପଣ ଖାଉଥିବା ଚାଉଳ ଅସଲି କି ନକଲି , ବାସ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ୩ ଉପାୟରେ …

Fake Rice:ଆପଣ କିପରି ଅସଲି ଏବଂ ଅପମିଶ୍ରିତ ଚାଉଳ ଚିହ୍ନିପାରିବେ। ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ୩ ଉପାୟ ...
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜିକାଲି ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଜିନିଷ ଅପମିଶ୍ରିତ, ଏବଂ ଅନେକ ଖାଦ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମିଶାଯାଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ଆଜିକାଲି ବଜାରରେ ନକଲି ଚାଉଳର ମିଳୁଥିବା ଖବର ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି । ତେବେ କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଉ ଥିବା ଏହି ଚାଉଳ ପ୍ରକୃତ ଚାଉଳ ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଯେପରିକି ପେଟ ସମସ୍ୟା, ଆଲର୍ଜି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏହି ଚାଉଳ କୁ ଚିହିଁବେ କିପରି ?
ପ୍ରାୟତଃ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ବଜାରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ, କିନ୍ତୁ FSSAI ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନକ ପ୍ରାଧିକରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚାଉଳ ବଜାରରେ ଆସୁନାହିଁ। ତଥାପି , PUBMED ଅନୁଯାୟୀ, କଞ୍ଚା କିମ୍ବା ରନ୍ଧା ଚାଉଳରେ ପଲିଷ୍ଟାଇରିନ୍ (ଏକ ପ୍ରକାରର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ) ରହିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣ କିପରି ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ଚାଉଳ ଚିହ୍ନିପାରିବେ…
ବଜାରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚାଉଳ ବିକ୍ରି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏହା କେବଳ ଏକ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, କିଛି ଲ୍ୟାବ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଛି ଯାହା କହୁଛି ଯେ ଚାଉଳରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପରି ପଦାର୍ଥ ମିଳିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଚାଉଳରେ ୟୁରିଆ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମିଶାଯାଏ। ଏହି ଉପାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଚାଉଳର ମାନ ପରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ …
ପାଣି ସହିତ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ: ଏକ ଗ୍ଲାସ କିମ୍ବା ଏକ ଗଭୀର ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ତା’ପରେ ସେଥିରେ ଚାଉଳ ମିଶାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚାଉଳ ଭାସୁଛି, ତେବେ ଏହା ଅପମିଶ୍ରିତ କିମ୍ବା ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ଏହା ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ ଯେ ଏହି ଚାଉଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକଲି।
ପୋଡ଼ି ପରୀକ୍ଷା କର: ଚାଉଳକୁ ଚାମଚ କିମ୍ବା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ରଖି ଜାଳିଦିଅ। ଯଦି ଏହା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କରେ କିମ୍ବା କଳା ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଅପମିଶ୍ରିତ ହୋଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଚାଉଳ ପୋଡ଼ିଯାଏ, ଏହା ସୁନେଲି ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସେ କିନ୍ତୁ ପରେ ପୋଡ଼ା ଗନ୍ଧ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରେ।
ଫୁଟାଇ ଗଠନ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ: ଆପଣ ଚାଉଳକୁ ଫୁଟାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ, ଯଦି ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ଚିପିଚିପି ହେଉଛି ଏବଂ ରବର ପରି ଟାଣ ହେଉଛି, ତେବେ ଏହା ଅପମିଶ୍ରିତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଚାଉଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଷ୍ଟାର୍ଚ ରହିବା ଯାହା କିଛି ପ୍ରକାରର ଚାଉଳରେ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଏହା ବାଉନ୍ସି ହୋଇଯାଏ।
ମୁଢି ଚାଉଳରେ ୟୁରିଆ:
ୟୁରିଆ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଢି ଚାଉଳରେ ମିଶାଯାଏ। ଏହାକୁ ଏକ ସରଳ ଉପାୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଭିଡିଓରେ FSSAI ଦ୍ୱାରା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ପଦ୍ଧତିକୁ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇପାରିବ ଯେଉଁଥିରେ ଲିଟମସ୍ ପେପର ସହିତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି।