ଏବେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା AC ଚଲେଇଲେ ବି ବଢ଼ିବନି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ପାୱାର୍ ସେଭିଙ୍ଗ୍ସର ସିକ୍ରେଟ୍ ଟିପ୍ସ
AC Summer Tips: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଆଗମନ ସହିତ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସାଧାରଣ କଥା। ପଙ୍ଖା, କୁଲର୍ ଏବଂ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନରଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥାଏ, ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ, ମାସିକ ବିଲ୍ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସରଳ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ। ଟିକିଏ ସତର୍କତା କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ।
ଏୟାର କଣ୍ଡିସନରଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏସିର ତାପମାତ୍ରାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ କମ୍ ରଖିବା ଦ୍ଵାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏସିର ତାପମାତ୍ରା ୨୪ ରୁ ୨୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ।
ଏହା କୋଠରୀକୁ ଆରାମଦାୟକ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ରଖେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ କରେ। ଏସିର ପାଖରେ ପଙ୍ଖା ଚଲାଇବା ଦ୍ଵାରା ସମଗ୍ର କୋଠରୀରେ ଶୀଘ୍ର ଥଣ୍ଡା ପବନ ପରିବାହନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଏୟାର୍ କଣ୍ଡିସନର ଉପରେ ଚାପ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏସିର ଏୟାର୍ ଫିଲ୍ଟର ସଫା କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏକ ମଇଳା ଫିଲ୍ଟର ଉପକରଣ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ପକାଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ।
ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖନ୍ତୁ
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଆଉ ଏକ ଭଲ ଉପାୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା। ଦିନରେ ଝରକା ଉପରେ ପରଦା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ବନ୍ଦ ହୁଏ ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ତାପମାତ୍ରା କମ ରହେ। ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗର ପରଦା କିମ୍ବା ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଗରମକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ।
ଦ୍ଵିପହର ସମୟରେ, ବିଶେଷକରି ସକାଳ ୧୦ ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ ଟା ମଧ୍ୟରେ, ଭାରୀ ପରଦା ଘୋଡାଇ ରଖିବା ଦ୍ଵାରା କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଗରମ ପ୍ରବେଶ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଝରକା ଖୋଲିବା ଦ୍ଵାରା ଥଣ୍ଡା ପବନ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, ଯାହା ରାତିରେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନିଂର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଉପର ମହଲାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଛାତକୁ ଧଳା କିମ୍ବା ପ୍ରତିଫଳିତ ରଙ୍ଗ କରିବା ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ।
ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିବା ସମୟରେ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ
ଅନେକ ଘରୋଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଚାଲିଥାଏ। ଟିଭି, ଲାପଟପ୍ ଚାର୍ଜର ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ଭଳି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଏ ମୋଡ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ, ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବା କିମ୍ବା ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ।
ରେଫ୍ରିଜରେଟରକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
ରେଫ୍ରିଜରେଟର ମଧ୍ୟ ଏକ ନିରନ୍ତର ଚାଲୁଥିବା ଉପକରଣ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ରେଫ୍ରିଜରେଟରକୁ କାନ୍ଥଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଗରମ ପବନ ସହଜରେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପାଣିପାଗ ଅନୁସାରେ ରେଫ୍ରିଜରେଟରର ସେଟିଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସଠିକ୍ ମୋଡ୍ ବାଛିବା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ।
ବାରମ୍ବାର ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ଯାହା ଉପକରଣକୁ ଅଧିକ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ରେଫ୍ରିଜରେଟରରେ ରଖିବା ଏଡାଇବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
LED ବଲ୍ବ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
ପୁରୁଣା ଫିଲାମେଣ୍ଟ ବଲ୍ବ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରଚୁର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ LED ବଲ୍ବ ସହିତ ବଦଳାଇବା ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। LED ବଲ୍ବ କମ୍ ଶକ୍ତି ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସରେ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବହୁତ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବ। ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ବିଲ୍ ହ୍ରାସ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରେ।