ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଆନ୍ତୁ ଥରେ, ଶରୀର ପାଇଁ ହେବ ରାମବାଣ, ପାଖ ମାଡ଼ିବନି ୫ ରୋଗ

ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁଜୁରାତି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ

By Rojalin Mishra

ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କରୁ। ଆଜିର ସମୟରେ, ଅନେକ ନୂତନ ଧାରା ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୁଜୁରାତି ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ଅଳେଇଛ ପାଟି ଗନ୍ଧ ଦୂର କରିବା ସହ ଶରୀର

ଗୁଜୁରାତି କେବଳ ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଲାଭଦାୟକ। ଏହାକୁ ଏକ ମସଲା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ, ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏହାକୁ ଏକ ଔଷଧ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।

ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ୨ ଟି ଗୁଜୁରାତି ଖାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଗୁଜୁରାତି କେବଳ କେବଳ ପାଚନକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଦ, ଚର୍ମ, ମୁଖ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଏବଂ ହାର୍ଟ ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ।

ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁଜୁରାତି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ’ଣ ହୁଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଖାଇଲେ କ’ଣ କ’ଣ ଫାଇଦା ହୁଏ।

୧. ପାଚନ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ: ରାତିରେ ଗୁଜୁରାତି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍‌, ବଦହଜମୀ ଏବଂ ଭାରୀ ହେବା ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ।
ଏହା ପାଚନକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ସକାଳେ ପେଟ ସଫା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

୨. ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନିଦ ଆସେ: ଗୁଜୁରାତିରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ତେଲ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହା ଚାପ କମ କରେ ଏବଂ ରାତିରେ ଆରାମ ଦାୟକ ନିଦ କରାଇଥାଏ।
୩. ପାଟିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୂର ହୁଏ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଟିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ରାତିରେ ଗୁଜୁରାତି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଏହା ପାଟି ସଫା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

୪. ହୃଦୟ ଭଲ ରଖେ: କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ ଏବଂ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିଥାଏ। ଏହା ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ।
୫. ଚର୍ମ ଏବଂ କେଶ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟ: କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଶରୀରକୁ ବିଷମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଚର୍ମକୁ ସଫା ଏବଂ ଚମକଦାର କରିଥାଏ। ଏହାର ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ କେଶକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରିଥାଏ।

ଏହି ୫ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଖାଇବା ଉଚିତ:
ଯେଉଁମାନେ ଶୋଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଚାପଗ୍ରସ୍ତ। ଗୁଜୁରାତି ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରେ ଏବଂ ଭଲ ନିଦ ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେଟ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଗ୍ୟାସ୍‌, ବଦହଜମୀ କିମ୍ବା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟରେ ପୀଡିତ ସେମାନେ ରାତିରେ ଗୁଜୁରାତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାଇବା ଉଚିତ।

ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରକ୍ତଚାପ ଅସନ୍ତୁଳିତ ରହିଥାଏ। ଗୁଜୁରାତି ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଏହା ପାଟିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପଚାର।

ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚର୍ମ ମଳିନ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ କେଶ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଜୁରାତି ଶରୀରକୁ ଭିତରୁ ସଫା କରିଥାଏ, ଯାହା ଚର୍ମ ଏବଂ କେଶକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ।

ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର ୨ଟି ଗୁଜୁରାତି ଖାଇବାର ବହୁତ ଲାଭ ଅଛି। ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ନିଦ ଏବଂ ପାଚନକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ହୃଦୟ, ଚର୍ମ ଏବଂ କେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।

