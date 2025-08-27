ସେଓରେ ଲବଙ୍ଗ ଲଗାଇ ଖାଇଲେ ଦୂର ହେବ ମାଇଗ୍ରେନ ଆଟାକ୍‌, ଡାକ୍ତରଙ୍କଠାରୁ ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଇବେ

ସେଓରେ ଲବଙ୍ଗ ମିଶାଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ଦୂର ହେବ ଏହି ରୋଗ

By Chinmayee Beura

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ମାଇଗ୍ରେନର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କିଛି ଲୋକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେତୁ ବାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେତୁ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ପଡିଲା ଭଳି ଲାଗେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଔଷଧ ବିନା କୌଣସି ଉପଶମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ରୋଗୀ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଓ ଖାଇବାର ଉପାୟ ବଦଳାଇବା ଉଚିତ।

ଡାକ୍ତର ସୁଭାଷ ଗୋୟଲଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଲବଙ୍ଗ ସହିତ ସେଓ ଖାଇ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଆଟାକ ଭଲ ହୋଇପାରିବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିପାରିବ। ସେଓ ସହିତ ଲବଙ୍ଗ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଲାଭ ମିଳିବ। ଏହାକୁ ଖାଇବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତୁ..

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପ୍ରେମିକାର ପାଟିରେ ବୋମା ଭର୍ତ୍ତି କରି…

ସାବଧାନ! ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ, 30 ଯାଏଁ ଏହି…

ଲବଙ୍ଗ ସହିତ ସେଓ ଖାଇବାର ଲାଭ: ଇଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଡାଏଟିସିଆନ୍ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସୁରଭି ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଏକ ପଡକାଷ୍ଟରେ, ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଏବଂ ପେଟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କ’ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟିଏ ସେଓ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଏକ ଟୁଥପିକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଓରେ 5ଟି ଛୋଟ ଗାତ କରନ୍ତୁ।

ଏବେ ଡେମ୍ଫ ପାଖରୁ ସେଓର ଗାତରେ ଲବଙ୍ଗ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ରାତିସାରା ସେଓକୁ ଏହିପରି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ସକାଳେ ସେଓରୁ ଲବଙ୍ଗ ବାହାର କରି ଏହାକୁ ନ କାଟି ଚୋବାଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ସେଓ ଖାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚମତ୍କାର ଲାଭ ମିଳିବ। ଏହା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା, ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଆଟାକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବ।

You might also like More from author
More Stories

ପ୍ରେମିକାର ପାଟିରେ ବୋମା ଭର୍ତ୍ତି କରି…

ସାବଧାନ! ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ, 30 ଯାଏଁ ଏହି…

‘ଏତେ ଟାରିଫ ଲଗାଇଦେବି ଯେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଥିବ’,…

କଥା ନଶୁଣି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରିଲାନି ସ୍ତ୍ରୀ,…

1 of 27,046