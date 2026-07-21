ଜାମୁକୋଳି ଖାଇଲେ ଶରୀରକୁ ମିଳେ ଏହି ୫ଟି ବଡ଼ ଲାଭ, ଜାଣନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେତୋଟି ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବା ଉଚିତ୍

ଜାମୁକୋଳି ଖାଇଲେ ଶରୀରକୁ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେତୋଟି ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିଥାଏ।

By Priyanka Das

Jamun Benefits :ବର୍ଷାଋତୁରେ ଜାମୁକୋଳି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଖାଆଯାଇଥାଏ। ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବାକୁ ଯେପରି ସୁସ୍ବାଦୁ, ସେହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଜାମୁକୋଳିର ଗୁଣ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏବଂ ଆଇରନ୍ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଥାଏ। ସେହିପରି ଜାମୁକୋଳିରେ ପୋଟାସିୟମ୍ ଏବଂ ଫାଇବର ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭଲ ରଖିଥାଏ। ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ଠିକ୍ ରଖିଥାଏ।

ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଲ ରହିଥାଏ

ଜାମୁକୋଳିରେ ଭଲ ପରିମାଣର ଫାଇବର ଥାଏ ଯହା ପେଟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭଲ ରଖିଥାଏ। ଫାଇବର ରହିଥିବାରୁ ଏହା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ପରି ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଡିସେମ୍ବର ଯାଏଁ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କୁ ମେହରବାନ୍…

ଦିନେ ୫ମ କ୍ଲାସରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ ! ଆଜି IAS…

ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମଜଭୁତ ହୋଇଥାଏ

ଆଣ୍ଟି-ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ସି ରେ ଭରପୂର ଜାମୁକୋଳି ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ମଜଭୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଶରୀରକୁ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ।

ହୃଦୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିଥାଏ

ଜାମୁକୋଳିରେ ପୋଟାସିୟମର ଭଲ ମାତ୍ରା ଥାଏ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇଲେ ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା କମିଯାଇଥାଏ। ଜାମୁକୋଳି ରକ୍ତ ନଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ।

ରକ୍ତ ପରିଷ୍କାର କରିଥାଏ

ଜାମୁକୋଳିରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏବଂ ଆଇରନ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏହା ଆନିମିଆ ସମସ୍ୟାକୁ କମ କରିବାରେ ଏବଂ ରକ୍ତ ପରିଷ୍କାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।
ତ୍ୱଚାକୁ ଚମକଦାର କରିଥାଏଜାମୁକୋଳିର ଗୁଣ ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଟେ। ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚାରେ ଚମକ ଦେଖାଯାଏ, ବ୍ରଣ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଦାଗ କମ ହୋଇଥାଏ।

ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେତୋଟି ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବା ଉଚିତ୍

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନକୁ ୧୦୦ ରୁ ୧୫୦ ଗ୍ରାମ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇପାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୧୦ ରୁ ୧୫ଟି ଜାମୁକୋଳି ଖିଆଯାଇପାରେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ – ମାନସୁନ୍ ସମୟରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ବ୍ୟାଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ୭ଟି ଜିନିଷ, ବର୍ଷାରେ ହେବେ ନାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ।

ଅସ୍ବୀକାର – ଏହି ଖବରକୁ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।

You might also like More from author
More Stories

ଡିସେମ୍ବର ଯାଏଁ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କୁ ମେହରବାନ୍…

ଦିନେ ୫ମ କ୍ଲାସରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ ! ଆଜି IAS…

୩୮ ହଜାରର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କଲେ…

ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କୁ କିସ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ…

1 of 26,007