ଶୀତଦିନେ ଆସୁଥିବା ଏହି ପରିବା ଓ ଫଳ ଖାଇଲେ ହେଉଛି ମାରାତ୍ମକ କ୍ୟାନ୍ସର, ଏହି ଦେଶ ଜାରି କଲା ଚେତାବନୀ

ଶୀତଦିନିଆ ପନିପରିବା ଓ ଫଳରେ କ୍ୟାନ୍ସର କୀଟାଣୁ!

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୟୁକେରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସାଧାରଣ ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ସହିତ ଜଡିତ କୀଟନାଶକ ମିଳିଛି, ଯାହା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ଗତ ବର୍ଷ, ସରକାର ୩୪୮୨ ଖାଦ୍ୟ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଙ୍ଗୁର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସନ୍ଦେହଜନକ ଥିଲା। କୀଟନାଶକ ଆକ୍ସନ ନେଟୱାର୍କ ୟୁକେ (PAN ୟୁକେ) ଏହି ନମୁନାଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ୧୭ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବାରେ ମୋଟ ୧୨୩ଟି ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ପାଇଥିଲା।

ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୪୨ଟି କର୍କଟ ରୋଗ ସହିତ ଜଡିତ କୀଟନାଶକ ଏବଂ ୨୧ଟି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଥିଲା ଯାହା ଶରୀରର ହରମୋନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।

ତୁର୍କୀରୁ ଆସିଥିବା ସୁଲତାନା ଅଙ୍ଗୁରର ଏକ ନମୁନାରେ PFA କିମ୍ବା ସେହି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ସମେତ ୧୬ଟି ଭିନ୍ନ କୀଟନାଶକ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି।

ଏହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥଗୁଡିକ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ପରିବେଶରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଜମା ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପରୀକ୍ଷିତ ମୋଟ ୧୦୮ ଟି ଅଙ୍ଗୁର ନମୁନାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ୯୦ ପ୍ରତିଶତରେ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ କୀଟନାଶକ ରହିଛି।

ଅଙ୍ଗୁର ପରୀକ୍ଷାରେ ସମାନ ଧାରା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ୧୨୧ଟି ନମୁନାରୁ ୯୯ ପ୍ରତିଶତରେ ଏକାଧିକ କୀଟନାଶକ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଗୋଟିଏ କିଲୋଗ୍ରାମ ଅଙ୍ଗୁରରେ ୧୦ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମିଳିଥିଲା।

ଏଗୁଡ଼ିକରେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା:

୨୪ଟି ଚୂନ ନମୁନା ମଧ୍ୟରୁ ୭୯ ପ୍ରତିଶତରେ ବହୁବିଧ କୀଟନାଶକ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। କଦଳୀ, ଲଙ୍କା, ତରଭୁଜ ଏବଂ ଲଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଥିବା ପଜିଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା।

ଗୋଟିଏ ଲଙ୍କା ନମୁନାରେ ୧୧ଟି କୀଟନାଶକ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବ୍ରୋକୋଲି ନମୁନାରେ ଆଠଟି ପଜିଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା।

ସରକାରଙ୍କ ପରିବେଶ କମିଟି ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୪ରେ ପରୀକ୍ଷିତ ୪୬.୬୭ ପ୍ରତିଶତ ନମୁନାରେ କୀଟନାଶକ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା।

ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆଇନଗତ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୨.୦୭ ପ୍ରତିଶତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ହେଲେ, କମିଟି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ତୁରନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ।

MRL କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ:

PAN UK ଯୁକ୍ତି ଦିଏ ଯେ MRL କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ଏକକାଳୀନ ଅନେକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ।

ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅନେକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମିଶିଲେ ଶରୀର ଉପରେ କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ତାହା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। କେତେକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବ ଆହୁରି ବିଷାକ୍ତ ହୋଇପାରେ; ଏହାକୁ ‘କକଟେଲ ପ୍ରଭାବ’ କୁହାଯାଏ।

PAN UK ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି: ତଦନ୍ତରେ ମିଳିଥିବା କୀଟନାଶକ ମଧ୍ୟରୁ 29 ପ୍ରତିଶତ ଏପରି ଥିଲା ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ରିଟେନରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ।

କିନ୍ତୁ ଏହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନି ହୋଇଥିବା ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁକେ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚେ।

