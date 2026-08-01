ବିରିୟାନି ଖାଇବାରେ କମାଲ! ୪୫ ମିନିଟ୍‌ରେ ଖାଇଦେଲେ ୫ ପ୍ଲେଟ୍

ଏକ ସହରର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମାତ୍ର ୪୫ ମିନିଟ୍‌ରେ ୫ ପ୍ଲେଟ୍ ମଟନ୍ ବିରିୟାନି ଖାଇ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଏହି କମାଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେ ‘ଦ ବିରିୟାନି ମ୍ୟାନ୍ ୨୦୨୬’ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ।

By Shiv Sankar Singh

କୋଲକାତା: କ୍ରିକେଟ୍ କିମ୍ବା କୁଇଜ୍ ଶୋ’ ନୁହେଁ, କୋଲକାତାରେ ଏଥର ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଥିଲା ବିରିୟାନି। ସହରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିରାଜ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ୮୫ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଏକ ଅଜବ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖି ଦର୍ଶକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସହ ଉତ୍ସାହରେ ତାଳି ମାରିଥିଲେ।

ସାରା ଦେଶରୁ ଲକି ଡ୍ର’ ମାଧ୍ୟମରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ୨୫ ଜଣ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରମିତ କୁମାର ଦାସ ମାତ୍ର ୪୫ ମିନିଟ୍‌ରେ ଶିରାଜ୍‌ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଟନ୍ ବିରିୟାନିର ୫ଟି ପୂରା ପ୍ଲେଟ୍ ଖାଇ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିଜେତା ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ‘ଦ ବିରିୟାନି ମ୍ୟାନ୍ ୨୦୨୬’ ଟାଇଟଲ୍ ମିଳିଥିଲା।

ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଅତିକମ୍‌ରେ ୨ଟି ପ୍ଲେଟ୍ ବିରିୟାନି ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରମିତଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କଲଭର୍ଟରେ ପିଟି ହୋଇ ପୋଖରୀରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା…

୫ କିମି ଉଚ୍ଚତାରୁ କରିବ ସଠିକ୍ ଆକ୍ରମଣ; ଟ୍ରାକ…

Uttarakhand Govt.

ପ୍ରମିତଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ଥିଲା ଆହୁରି ଖାସ୍। ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଆଜୀବନ ମାଗଣା ବିରିୟାନି କାର୍ଡ। ଏହି କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଶିରାଜ୍‌ର ଯେକୌଣସି ଆଉଟଲେଟ୍‌ରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ ବିରିୟାନି ମାଗଣାରେ ପାଇପାରିବେ।

ଅନ୍ୟ ୨୪ ଜଣ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ୩ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲୟାଲଟି କାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ।

ଏହି ବିରିୟାନି ଖାଇବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କୋଲକାତାବାସୀଙ୍କ ବିରିୟାନି ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲପାଇବାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ପ୍ରମିତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ଏକ ବିଜୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ସହରର ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

କଲଭର୍ଟରେ ପିଟି ହୋଇ ପୋଖରୀରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା…

୫ କିମି ଉଚ୍ଚତାରୁ କରିବ ସଠିକ୍ ଆକ୍ରମଣ; ଟ୍ରାକ…

ପିଓଜେକେରେ ମୃତଦେହ ଗାଏବ କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନୀ…

ଭାଇରାଲ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର; ଜାମର ଲାଗିଥିବାରୁ…

1 of 30,000