Ebola update: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ଥିବା ଉଗାଣ୍ଡାର ମହିଳାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ନେଗେଟିଭ
କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଇବୋଲା ସନ୍ଦେହରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ଥିବା ଉଗାଣ୍ଡାର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଛି।
କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଇବୋଲା ସନ୍ଦେହରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ଥିବା ଉଗାଣ୍ଡାର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ୨୦୧୪ ପରଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ଏହି ରୋଗର ପ୍ରଥମ ମାମଲାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବେଶ ପଥଗୁଡ଼ିକରେ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବା ସହ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ଯାତ୍ରା ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଇବୋଲା ସନ୍ଦେହରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ଥିବା ଉଗାଣ୍ଡାର ମହିଳାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଥିବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥାନ୍ତା, ତେବେ ୨୦୧୪ ପରଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଇବୋଲା ମାମଲା ହୋଇଥାନ୍ତା।
ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଭାବେ ଘୋଷିତ ଏହି ରୋଗର ଭାରତରେ କୌଣସି ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡା କହିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଏହି ଖବର ଆସିଛି।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଉକ୍ତ ୨୮ ବର୍ଷୀୟା ଉଗାଣ୍ଡା ନାଗରିକଙ୍କ ଶରୀରରେ ସାମାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନଥିବାରୁ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିବା ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବାକୁ ବାକି ଥିଲା।
ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶରୁ ଆସି ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଶିଳ୍ପ ସହର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଦେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଦିନେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ବିମାନବନ୍ଦର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଓ ନଜରଦାରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ସ୍କ୍ରିନିଂ, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଡଭାଇଜରି (ପରାମର୍ଶ) ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କଙ୍ଗୋ, ଉଗାଣ୍ଡା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ସୁଦାନକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ଯାତ୍ରା ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇସାରିଛି।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ରଖିଛି କଡ଼ା ନଜର
ଆଫ୍ରିକାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇବୋଲା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି ବୋଲି ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ଇବୋଲା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣର କୌଣସି ମାମଲା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବିଜୟୱାଡ଼ାର ସରକାରୀ ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଅଧୀକ୍ଷକ ଏ. ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ରାଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇବୋଲା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି।
“ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ସହିତ ଛଅରୁ ଆଠଟି ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଇବୋଲା ୱାର୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ… ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ଆମେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଏବଂ ସାନିଟାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ… ଆମ ପାଖରେ ଇବୋଲା ସଂକ୍ରମଣର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ରେକର୍ଡ ହୋଇନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ, ସମସ୍ୟାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ… ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନ (ଅକ୍ସିଜେନ), ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଏବଂ ସବୁକିଛି ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଆମେ ଇବୋଲା ସଂକ୍ରମଣର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ,” ବୋଲି ରାଓ କହିଛନ୍ତି।
ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ବୁଣ୍ଡିବୁଗ୍ୟୋ (Bundibugyo) ପ୍ରଜାତିର ଭୂତାଣୁ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ୯୦୦ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ ୧୦୧ଟି ମାମଲାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି, ଯାହାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କୌଣସି ଅନୁମୋଦିତ ଟିକା କିମ୍ବା ଔଷଧ ନାହିଁ।