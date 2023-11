ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କଲେ EC, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପମାନଜନକ ବିବୃତ୍ତି ମାମଲା

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ ’କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନଭେମ୍ବର ୧୬ ସୁଦ୍ଧା ମଡେଲ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ଦେବାକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଦଳକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ହେଉଛନ୍ତି AAP ର ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀକାରୀ । ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରେ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏହାର କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସରେ କହିଛି ଯେ, ଯଦି ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଅନୁମାନ କରାଯିବ ଯେ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ନଭେମ୍ବର ୧୦ ରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ତଥା ଅନୈତିକ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ପୋଷ୍ଟ କରି AAP ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଶିଳ୍ପପତି ଗୌତମ ଆଦାନୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ପରଦିନ ଦଳ ଆଦାନୀ ଏବଂ ମୋଦୀଙ୍କ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।

ଏହା ପରେ ବିଜେପି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସିଂ ପୁରୀ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଅନିଲ ବାଲୁନି ଏବଂ ବିଜେପି ନେତା ଓମ ପାଠକ ସାମିଲ ଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସହ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ପରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସିଂ ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ AAP ଏକ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଟ୍ୱିଟ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସେ ଏହାକୁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ପତନ ରାଜନୀତି ବୋଲି କହିଥିଲେ।

Election Commission issues a show-cause notice to Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra after BJP complained to EC that while addressing a public rally at Sanwer Assembly Constituency in Madhya Pradesh, “she made unverified and false statements in respect of PM… pic.twitter.com/Yp7A8hDX2z

— ANI (@ANI) November 14, 2023