ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବନି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ସବୁ ମ୍ୟାଚ ବନ୍ଦ, UK ଫେରିବ ଦଳ!
ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ, ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଇରାନ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ସହିତ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି, ଯାହା ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ସମେତ ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା କିଛି ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରି ନାହାଁନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଏବେ UAE ରୁ ତାର ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ୱେଲ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଇଂଲଣ୍ଡ ଲାୟନ୍ସର ୟୁଏଇ ଗସ୍ତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତିଲ କରିଦେଇଛି, ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମହିଳା ଦଳ ଆଉ ଆବୁଧାବିରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର କରିବ ନାହିଁ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଲାୟନ୍ସ ଆବୁଧାବିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଶାହିନ ବିପକ୍ଷରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ୍ ଖେଳୁଥିଲା।
ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ବାତିଲ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ, ବାକି ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ECB ତୁରନ୍ତ ଖେଳାଳି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ୟୁକେକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆବୁଧାବିରେ ଦଳ ଯାତ୍ରା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି।
ସେହିପରି, ଇଂଲଣ୍ଡ ମହିଳା ଦଳ ବ୍ରିଟେନରେ ହେବାକୁ ଥିବା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଜୁନ୍-ଜୁଲାଇରେ ଆବୁଧାବିରେ ଏକ ତାଲିମ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲା।
କିନ୍ତୁ, ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଶାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ, ECB ଏହି ଶିବିରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତିଲ କରିଦେଇଛି। ମହିଳା ଦଳ ତା’ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନାରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନୂତନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା: ତିନୋଟି ଟି-୨୦ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଦିନିକିଆ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଗସ୍ତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୯ ତାରିଖରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଲାୟନ୍ସ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଶାହିନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବାର ଥିଲା। ଏହି ଗସ୍ତ ଏକ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ୩-୦ରେ ଜିତିଥିଲା। ସେମାନେ ଏକ ଦିବସୀୟ ସିରିଜ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା।