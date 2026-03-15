ପାଞ୍ଚ ରାଜ୍ଯରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ; ଅପରାହ୍ନ ୪ରେ ବଡ଼ ବୈଠକ…
ଆଜି ଘୋଷଣା ହେବ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୪ରେ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ପାଞ୍ଚ ରାଜ୍ଯ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ଆସାମ ଓ ପୁଡୁଚେରୀରେ କେବେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବ ସେ ନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଜି ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ଯରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବେ। ଏହି ପାଞ୍ଚ ରାଜ୍ଯର ବିଧାନସଭା କାର୍ଯକାଳ ଆସନ୍ତା ମେ ଓ ଜୁନ ମାସରେ ଶେଷ ହେବ। ଏଣୁ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ଯକାଳ ଶେଷ ହେବା ଆଗରୁ ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ ଓ ବିଧାନସଭା ଗଠନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ନିର୍ବାଚନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୪ ଟା ବେଳେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡ଼କାଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ହିଁ ନିର୍ବାଚନ କେବେ ହେବ ସେ ନେଇ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।
ଏହି ଚାରିଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ସହିତ, ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତା ଲାଗୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାର ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ସତ୍ତା ହାତେଇବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଅନ୍ଯପଟେ ବିଜେପି ଏଠାରେ ନିଜର ବହୁମତ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବ। ଏଠାରେ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ।
ଅନ୍ଯପଟେ ତାମିଲନାଡୁରେ ମଧ୍ୟ ଏଥର ତଗଡ଼ା ଲଢେଇ ହେବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ DMK ନେତା ଏମ୍.କେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସତ୍ତା ହାତେଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଏହାସହ BJP ଓ AIADMK ଦଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିତ ଭାବେ ଏଠାରେ ବହୁମତ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତାମିଲନାଡୁର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିବା TVK ଦଳର ନେତା ତଥା ସାଉଥ ଆକ୍ଟର ବିଜୟ ନିଜର ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି।
କେରଳରେ CPM ନେତା ପିନାରାୟି ବିଜୟାନ ତୃତୀୟ ଥର ବହୁମତ ହାସିଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବେ ସେହିପରି ଆସାମରେ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ବଶର୍ମା ପୁଣି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେଇ ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଜିତିବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରିବେ।
ପୁଡୁଚେରୀରେ, ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଏନଆର କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ ରଙ୍ଗାସାମୀ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ କ୍ଷମତାରେ ରହିବାକୁ ଯୋଜନା କରିବେ ଅନ୍ଯପଟେ ବିରୋଧୀ ଡିଏମକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ନିର୍ବାଚନରେ ପୁରୁଣା ଧାରା ଜାରି ରହୁଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି।