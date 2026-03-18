Oil Bonds: ମୋଦୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ହଟିଲା ଅଏଲ ବଣ୍ଡର କରଜ, ଏଥର ଶସ୍ତା ହେବ କି ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ? ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ…

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏକ କିସ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଘର କିଣିଥିଲେ, ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଶେଷ କିସ୍ତି ପରିଶୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ, ଆପଣ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରତି ମାସରେ କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା ବାକି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରିବେ। ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ସମ୍ପର୍କିତ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାନ ଯୁକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ – ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ପୁରୀ – ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁପିଏ (କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମେଣ୍ଟ) ସରକାର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ‘ତେଲ ବଣ୍ଡ’ର ବୋଝ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବୋଝ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଋଣ ପରିଶୋଧ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ କ’ଣ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର କମିବ? ମୋର ପକେଟ ଶେଷରେ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବ? ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମଗ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗର ଇତିହାସ ଏବଂ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।

ତେଲ ବଣ୍ଡ କ’ଣ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଇତିହାସ କ’ଣ?

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରାଜସ୍ଥାନର ରହସ୍ୟମୟ ମନ୍ଦିର, ଯେତେ ପାଣି…

କାହିଁକି ODIରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ସଚ୍ଚିନ୍…

୨୦୧୪ ପୂର୍ବରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ଥିଲା (ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ $100 ଉପରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା), ସେତେବେଳେ ୟୁପିଏ ସରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ନଗଦ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ‘ପ୍ରତିଶୃତି ନୋଟ୍’ – ମୂଳତଃ ବଣ୍ଡ – ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ଋଣ ଥିଲା ଯାହାକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ସରକାରମାନେ ସଂଗୃହିତ ସୁଧ ସହିତ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ‘ତେଲ ବଣ୍ଡ’ କୁହାଯାଏ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, 2005 ରୁ 2010 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 1.34 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଣ୍ଡ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।

ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦାବି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି

ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଧ ପରିଶୋଧ, ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ରାଶି ପରିଶୋଧ ସହିତ, ସରକାରୀ ରାଜକୋଷ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଚାପ ପକାଇଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବକେୟା ଦେୟ, ସଂଗୃହିତ ସୁଧ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିଶୋଧ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦି ସରକାର ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ସୁଦ୍ଧା, 2.92 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ତୈଳ ବଣ୍ଡର ବୋଝ (ଉଭୟ ମୂଳ ଏବଂ ସୁଧ ସହିତ) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିଶୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମୂଳତଃ UPA ଶାସନ ସମୟରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।

ସେ ଆହୁରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ 2004 ରୁ 2010 ମଧ୍ୟରେ, UPA ସରକାର ନଗଦ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ 1.48 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଣ୍ଡ ଜାରି କରିଥିଲେ – ଯାହାକୁ ବଜେଟ ବହିରୁ ଦୂରେଇ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପୁରୁଣା ଋଣ ପରିଶୋଧ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଚାପ ପକାଇଥିଲା; ନଚେତ୍, ଏହି ପାଣ୍ଠିକୁ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତରେ – ବିଶେଷକରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା (ହସ୍ପିଟାଲ), ଶିକ୍ଷା (ସ୍କୁଲ) ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ସେ ଅର୍ଥନୀତିର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ ​​ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ।

ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ’ଣ ପଡ଼ିବ?

ବର୍ତ୍ତମାନ ତୈଳ ବଣ୍ଡରୁ ବକେୟା ଋଣ ପ୍ରାୟତଃ ପରିଶୋଧ ହୋଇସାରିଛି – ଏବଂ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ କାରଣ ହେଉଛି ସରକାର ତୈଳକୁ ରାଜସ୍ୱର ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି।

ତୈଳ ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରଣଗୁଡ଼ିକ:

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ: ଭାରତ ଏହାର ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତାର 85% ଆମଦାନି କରେ।

ଡଲାର ବନାମ ଟଙ୍କା: ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ତେଲ ଆମଦାନିକୁ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା କରିଥାଏ।

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଭାଟ୍: କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଟିକସ ମୋଟ ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରାୟ 40-50% ଅଟେ।

ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ମାର୍ଜିନ୍: ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ କ୍ଷତି ପୂରଣ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ରଖିପାରନ୍ତି।

ସର୍ବୋପରି, ଏହା ନିଷ୍କର୍ଷିତ ହୋଇପାରେ ଯେ ସରକାର ଆଉ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଯଥାର୍ଥ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅତି କମରେ ବଣ୍ଡର ବାହାନାରେ ନୁହେଁ। ତଥାପି, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସଙ୍କଟ ଭଳି ଭୂରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା – ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟକୁ ଅସ୍ଥିର ରଖିପାରେ। ଯଦି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି 70-75ଡଲାର ପାଖାପାଖି ସ୍ଥିର ହୁଏ, ତେବେ ସରକାର ହୁଏତ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ପ୍ରାୟ 103 ଡଲାର ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ରେ କାରବାର କରୁଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ଆଶା କରିବା ବୋକାମି ହେବ।

You might also like More from author
More Stories

ରାଜସ୍ଥାନର ରହସ୍ୟମୟ ମନ୍ଦିର, ଯେତେ ପାଣି…

କାହିଁକି ODIରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ସଚ୍ଚିନ୍…

ସାହାରାରେ ଫସିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କି?…

ପୁରା ଦୁନିଆରୁ ତେଲ ସରିଗଲେ ବି ଏହି ଦେଶ ଉପରେ…

1 of 29,068