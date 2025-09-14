ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ହଟହଟା ହେଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ଉର୍ବଶୀ, ନୋଟିସ୍ ଜାରି କଲା ED
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16 ରେ ଇଡିର ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମିମି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଅବୈଧ ବେଟିଂ ଆପ୍ ମାମଲାରେ ସମନ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ରେ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ହାଜର ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ମୁମ୍ବାଇ: ବେଆଇନ ବେଟିଂ ଆପ୍ ମାମଲାରେ ରବିବାର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଉର୍ବଶୀ ରାଉଟେଲାଙ୍କୁ ଇଡି ସମନ କରିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16 ରେ ଇଡିର ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଇଡି ସମନ
ଅଭିନେତ୍ରୀ ଉର୍ବଶୀ ‘OneXbet’ ନାମକ ଏକ ବେଟିଂ ଆପ୍ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଆଧାରରେ, ଉର୍ବଶୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଡକାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବତନ ଟିଏମସି ସାଂସଦ ମିମି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଅବୈଧ ବେଟିଂ ଆପ୍ ମାମଲାରେ ସମନ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ରେ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ହାଜର ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ପ୍ରକୃତରେ, ଇଡି ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଅନେକ ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାରତରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ‘OneXbet’, ଯାହାର ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ପ୍ରମୋସନରେ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ଜଡିତ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହି ଷ୍ଟାରମାନେ ଏହି ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରଚାରରେ କେତେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି
ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ, ଇଡି ଏହି ଆପ୍ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ, ଇଡି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଶିଖର ଧାୱନଙ୍କୁ ଅବୈଧ ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିରୋଧରେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ତଦନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା।
ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ନକଲି ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି।
ଗତ ମାସରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କ୍ରିକେଟର ସୁରେଶ ରାଇନାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା। ଇଡି ବେଟିଂ ଆପ୍ ସହିତ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ, କୌଣସି ବିଜ୍ଞାପନ ଫି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗର ଧାରାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ତଦନ୍ତର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଗୁଗୁଲ୍ ଏବଂ ମେଟା (ଫେସବୁକ୍)ର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଡକାଯାଇଥିଲା।