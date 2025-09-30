Reliance Infra ଉପରେ ହେବ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଅନୀଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ, ୬ଟି ସ୍ଥାନରେ EDର ରେଡ୍‌

Reliance Infra ଉପରେ ହେବ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଅନୀଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ, ୬ଟି ସ୍ଥାନରେ EDର ରେଡ୍
କମ୍ପାନୀ ତାର ବିବୃତ୍ତିରେ କ'ଣ କହିଛି
ମୁମ୍ବାଇ: ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ କମ୍ପାନୀ, ରିଲାଏନ୍ସ ଇନଫ୍ରା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଥିବା FEMA ତଦନ୍ତର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଚଢାଉ କରିଛି। ଏଜେନ୍ସି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଇନ୍ଦୋରର ମହୁରେ ଅତି କମରେ ଛଅଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରାଯାଇଛି।
ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚଢାଉଗୁଡ଼ିକ ବିଦେଶରେ ଅବୈଧ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଇନଫ୍ରା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଥିବା ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ପରିଚାଳନା ଆଇନ (FEMA) ତଦନ୍ତର ଏକ ଅଂଶ।
ଏଜେନ୍ସି କ’ଣ ତଦନ୍ତ କରୁଛି?
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ED, ପୂର୍ବରୁ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଆଇନ (PMLA) ର ଅପରାଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ରିଲାଏନ୍ସ ଇନଫ୍ରା (R Infra) ସମେତ ଅନେକ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ଗୋଷ୍ଠୀ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ₹17,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର କଥିତ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ସାମୂହିକ ଋଣ “ପରିବର୍ତ୍ତନ” ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
PMLA ଅଧୀନରେ ଏଜେନ୍ସିର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ SEBI ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଆସିଛି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ R Infra CLE ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆନ୍ତଃ-କର୍ପୋରେଟ୍ ଜମା (ICD) ଆକାରରେ ଅବୈଧ ପାଣ୍ଠିକୁ “ପରିବର୍ତ୍ତନ” କରିଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେୟାରହୋଲ୍ଡର ଏବଂ ଅଡିଟ୍ ପ୍ୟାନେଲରୁ ଅନୁମୋଦନ ଏଡାଇବା ପାଇଁ R Infra CLE କୁ “ସମ୍ପର୍କିତ ପକ୍ଷ” ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ।
ଯଦିଓ ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଭୁଲ କାମକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା, କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ₹10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କଥିତ ଅପବ୍ୟବହାର ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମାମଲା ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ତାର ଆର୍ଥିକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ଏହାର ଏକ୍ସପୋଜର ପ୍ରାୟ ₹6,500 କୋଟି ଥିଲା।
ରିଲାଏନ୍ସ ଇନଫ୍ରା ପ୍ରାୟ ଛଅ ମାସ ପୂର୍ବରୁ, ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଏହି ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ କହିଥିଲା, “ଏକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ମାଧ୍ୟମରେ, ରିଲାଏନ୍ସ ଇନଫ୍ରା ଏହାର ₹6,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ୍ସପୋଜରର 100% ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।”
କମ୍ପାନୀର ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ତିନି ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି (ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ଠାରୁ) R Infra ର ବୋର୍ଡରେ ନାହାନ୍ତି।
ଗତ ମାସରେ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ୧୦ ଘଣ୍ଟା ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା
ପୂର୍ବରୁ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ, ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଠକେଇ ସହ ଜଡିତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ଦ୍ୱାରା ୧୦ ଘଣ୍ଟା ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା।
ପଚରାଉଚରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ସକାଳ ୧୧ଟାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ରାତି ପ୍ରାୟ ୯ଟାରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଇଡି ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଆଇନ (PMLA) ଅଧୀନରେ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା। ତା’ପରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ଡଜନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା।
ତଥାପି, ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ, ଅନୀଲ ଅମ୍ବାନୀ କୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନିୟାମକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସମୟୋଚିତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ସେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୃକ୍ତ ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିଲା।