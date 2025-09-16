CHARIDHAM

Cricketers In Trouble: ବଢ଼ିଲା ଯୁବରାଜ ଅଡ଼ୁଆ ; ସମନ ଜାରି କଲା ED, ଉପସ୍ଥିତ ନ ରହିଲେ …

ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ଆପ୍ ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଯୁବରାଜ ସିଂହ ଏବଂ ରବିନ୍ ଉଥାପ୍ପାଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଚିନ୍ତା ଏବେ ସଭିଁଙ୍କ ଉପରେ । ଅନ ଲାଇନ ରେ ଏବେ ଅନେକ ବେଟିଂ ଆପ୍ ରହିଛି । ଆଉ ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ଆପ୍ ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଯୁବରାଜ ସିଂହ ଏବଂ ରବିନ୍ ଉଥାପ୍ପାଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ଉଭୟଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଡକାଯାଇଛି।

ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ED ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ରେ ଉଥାପ୍ପାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଡକାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ ରେ ସମନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଉଭୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ED ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ।

ଉଥପ୍ପା ଏବଂ ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବ ଇଡି: ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କେଉଁ ବିଷୟରେ ଇଡି ରବିନ ଉଥାପ୍ପା ଏବଂ ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବ? ଏହି ଦୁଇ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ଆପ୍ ମାମଲାରେ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ। ଯୁବରାଜ ଏବଂ ଉଥାପ୍ପା ଏକମାତ୍ର କ୍ରିକେଟର ନୁହଁନ୍ତି ଯାହାକୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଇଡି ସମ୍ମୁଖରେ ସମନ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସୁରେଶ ରାଇନା ଏବଂ ଶିଖର ଧାୱନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସମନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବାର ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ବେଟିଂ ଆପ୍ 1xBet ସହିତ ଜଡିତ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବିଶ୍ବ ଆତଙ୍କିତ: ଏକାଠି ହେବେ ପାକିସ୍ତାନ ସମେତ…

ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ମାଁ, ଯତ୍ନ ନେବାକୁ କେହି ନଥିଲେ,…

1xBet ବେଟିଂ ଆପ୍ ମାମଲା କଣ : ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ କିଛି ସମୟ ଧରି ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛି। ଏହି ମାମଲାରେ, ଇଡିର ତଦନ୍ତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଆଇନ ଅର୍ଥାତ୍ PMLA ଅଧୀନରେ ଚାଲିଛି।

ଇଡି ପଚରାଉଚରାରେ କ’ଣ ହେବ?
ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଯୁବରାଜ ଏବଂ ଉଥାପ୍ପାଙ୍କୁ 1xBet ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ପଚରାଉଚରା କରିପାରେ। କମ୍ପାନୀ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କି ପ୍ରକାରର ଚୁକ୍ତିନାମା ଅଛି? ସେମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ? ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ପଚରାଉଚରା ହୋଇପାରେ।

You might also like More from author
More Stories

ବିଶ୍ବ ଆତଙ୍କିତ: ଏକାଠି ହେବେ ପାକିସ୍ତାନ ସମେତ…

ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ମାଁ, ଯତ୍ନ ନେବାକୁ କେହି ନଥିଲେ,…

PCBକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଲା ICC: Asia Cupରେ ରହିବ…

ପୁରା ପଏଣ୍ଟ କଥା କହିଦେଲେ…

1 of 20,692