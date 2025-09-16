ଜଲଦି ଆସି ହାଜର ହୁଅ, ସୋନୁ ସୁଦଙ୍କୁ ଇଡି ସମନ, ବେଆଇନ୍ ବେଟିଂ ଆପ୍ ମାମଲାରେ ସେଲିବ୍ରେଟିଙ୍କୁ ଘାଣ୍ଟୁଛି ପ୍ରବତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ
ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ହାଜର ପାଇଁ ନୋଟିସ
ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦଙ୍କୁ ଇଡି ପଠାଇଛି ସମନ। 1xBet ବେଆଇନ ବେଟିଂ ଆପ୍ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୋନୁ ସୁଦଙ୍କୁ ଇଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ପଡିବ।
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବେଆଇନ ବେଟିଂ ଆପ୍ 1xBet ମାମଲାରେ ସୋନୁ ସୁଦଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ହାଜର ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଇଡି ଏହି ମାମଲାରେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ବେଟିଂ ସହ ଜଡିତ ମାମଲା ଆହୁରି ଗଭୀର ହେଉଛି। ସୋନୁ ସୁଦଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଅଭିନେତାଙ୍କ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଉର୍ବଶୀ ରାଉତେଲା ଏବଂ ମିମି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି।
ତଦନ୍ତରେ ଆସିଛି ଏହି ବଡ଼ ନାମ
ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବେଆଇନ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବେଟିଂ ସାଇଟ୍ ଉପରେ ଏହାର ତଦନ୍ତକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛି, ଏବଂ ସେଲିବ୍ରିଟି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରାୟୋଜକତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି। ନିଷିଦ୍ଧ ବେଟିଂ ସାଇଟ୍ ସହିତ ପ୍ରଚାରମୂଳକ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ତଦନ୍ତର ଅଂଶ ଭାବରେ ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦ ଏବଂ ଉର୍ବଶୀ ରାଉତେଲା, ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ହରଭଜନ ସିଂହ, ଯୁବରାଜ ସିଂହ ଏବଂ ସୁରେଶ ରାଇନାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି।
ଅଧିକାରୀମାନେ କ’ଣ କୁହନ୍ତି?
ଜଣେ ଶୀର୍ଷ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ବେଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ବିଜ୍ଞାପନ ଅଭିଯାନରେ 1xbat ଏବଂ 1xbat ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ସ ଭଳି ଛଦ୍ମନାମ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାପନଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟତଃ QR କୋଡ୍ ଥାଏ ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ବେଟିଂ ସାଇଟ୍ କୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରେ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ଆଇନର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲଂଘନ।
ସୋନୁ ସୁଦଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ 52 ବର୍ଷୀୟ ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆକ୍ସନ୍ କମେଡି ଫିଲ୍ମ ‘ମାଧା ଗଜ ରାଜା’ରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଜ୍ୟାକଲିନ୍ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଡେବ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମ ‘ଫତେ’ରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ।
ଫିଲ୍ମରେ ଦିବ୍ୟେନ୍ଦୁ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଜୟ ରାଜ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ସନ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଥ୍ରୀଲର୍ ଫିଲ୍ମଟି JioHotstar ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେବା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। ଅଭିନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସେ ପଞ୍ଜାବର ବନ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି।