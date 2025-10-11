ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରୋଧରେ EDର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ନକଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମାମଲାରେ CFO ଅଶୋକ ପାଲ ଗିରଫ

ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର କରାଯିବ

By Rojalin Mishra
CELLNET

ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର:ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ରିଲାଏନ୍ସ ପାୱାର ଲିମିଟେଡର CFO ଅଶୋକ କୁମାର ପାଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ଗିରଫଦାରୀ ଏକ ନକଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ରିଲାଏନ୍ସ ପାୱାର ସହିତ ଜଡିତ ଠକେଇ ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଅନିଲ ପାଲଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଚରାଉଚରା ପରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା।

ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର କରାଯିବ।

ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଅଶୋକ ପାଲଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଧକ୍କା ହୋଇପାରେ। ନିକଟରେ, ED ଅନିଲଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ସମନ କରିଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Google Pay, PhonePe, ଆଉ Paytmର ପତ୍ତା…

‘I Love you too’ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ…

ED ଅନୁଯାୟୀ, RHFL ଏବଂ RCFL ଦ୍ୱାରା ₹12,524 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଋଣ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ରିଲାଏନ୍ସ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ଜଡିତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ₹6,931 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣକୁ ଅଣ-କାର୍ୟ୍ୟକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ପଚରାଉଚରା ପରେ ଅଶୋକଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।

ରିଲାଏନ୍ସ ପାୱାର ଲିମିଟେଡ (RPL) ମୁଖ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଅଧିକାରୀ (CFO) ଅଶୋକ କୁମାର ପାଲଙ୍କୁ ଏକ ବିଶାଳ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ଜାଲିଆତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦୁର୍ନୀତିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି।

RPL ହେଉଛି ଏକ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଯାହାର ସାର୍ବଜନୀନ ଅଂଶଧନ 75% ରୁ ଅଧିକ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଶୋକ ପାଲଙ୍କୁ SECI ବ୍ୟାଟେରୀ ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (BESS) ଟେଣ୍ଡର ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ବୋର୍ଡ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଧିକାର ବ୍ୟବହାର କରି, ସେ କମ୍ପାନୀର ଆର୍ଥିକ ବିଶ୍ୱସନୀୟତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ।

ସେ SECI ଠକେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ₹68 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଜାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି (BG) ଦାଖଲ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଠକେଇର ଯୋଜନା, ତଦାରଖ, ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ଲୁଚାଇବାରେ ସେ ସିଧାସଳଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀକୁ ବାଛିଥିଲେ, ତାହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାଲ ଟ୍ରେଡଲିଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (BTPL), ଏକ ଛୋଟ ଫାର୍ମ ଯାହା ଏକ ଆବାସିକ ଠିକଣାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକୃତ BG ଜାରି କରିବାର କୌଣସି ରେକର୍ଡ ନାହିଁ। କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ବିଶ୍ୱାଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତରେ ଅଛନ୍ତି।

ଅଶୋକ ପାଲ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ନକଲି ପରିବହନ ବିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣ୍ଠି ହଡ଼ପ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହା କମ୍ପାନୀର ସରକାରୀ SAP କିମ୍ବା ବିକ୍ରେତା ସିଷ୍ଟମ ବାହାରେ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥିଲା। ଠକେଇର ଗମ୍ଭୀରତା ଏହି ତଥ୍ୟରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ରିଲାଏନ୍ସ ପାୱାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଫିଲିପାଇନ୍ସର ମାନିଲାର ଫାର୍ଷ୍ଟରାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା, ଯଦିଓ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କର ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ କୌଣସି ଶାଖା ନାହିଁ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନେ ଏକ ନକଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ ଯାହା [email protected] ପରି ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରି ଇମେଲ୍ ଡୋମେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା, ଯେପରିକି s-bi.co.in। ସେହିପରି, lndianbank.in, lndusindbank.in, pnblndia.in, psdbank.co.in, siliguripnb.co.in, Iobbank.co.in, ଏବଂ unionbankoflndia.co.in ଭଳି ନକଲି ଡୋମେନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବୋଲି ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ଠକେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ପାଣ୍ଠି ଆତ୍ମସାତ, ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ନିବେଶକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସିଧାସଳଖ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାର ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନାରେ ଅଶୋକ କୁମାର ପାଲଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

Google Pay, PhonePe, ଆଉ Paytmର ପତ୍ତା…

‘I Love you too’ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ…

ଫେରୁଛି ମହାଭାରତ, ଏଥର କିନ୍ତୁ ଅଲଗା, ସରକାରୀ…

Bank of Baroda ଆଣିଲା ଦମଦାର ସ୍କିମ୍‌, ୧…

1 of 26,408