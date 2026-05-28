ପକେଟ୍ ଖାଲି କରୁଛି ଖାଇବା ତେଲ; କେଉଁ ତେଲ କେତେ ବଢ଼ି଼ଛି ପଢ଼ନ୍ତୁ

ପକେଟ୍ ଖାଲି କରୁଛି ଖାଇବା ତେଲ; କେଉଁ ତେଲ କେତେ ବଢ଼ି଼ଛି ପଢ଼ନ୍ତୁ
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଲାଗିଥିବା ମାନ୍ଦାବାସ୍ଥା ପାଇଁ ଖାଇବା ତେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଗତ ୪ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରିଫାଇଣ୍ଡ ଖାଇବା ତେଲ ଦର ଦୁଇ ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିଛି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେ ଡିଜେଲ ଓ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପଛରେ ଧାଉଁଛୁ। ହେଲେ ସାଧାରଣ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ପକେଟ ଖାଲି କରୁଛି ଖାଇବା ତେଲ। ଡିଜେଲ-ପେଟ୍ରୋଲ ପରି ଗତ ୪ ମାସରେ ଖାଇବା ତେଲ ଦୁଇ ଗୁଣା ବଢ଼ିଲାଣି। କେବଳ ଖାଇବା ତେଲ ନୁହେଁ, ଖାଇବା ତେଲରୁ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ୍ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଉତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଖାଉଟି ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେଣି।
ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଯୁଦ୍ଧ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ହର୍ମେୁାଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ହେଉନଥିବା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଛି। କେତେକ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଦର ବଢ଼ିଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ହୋ-ହଲ୍ଲା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚୁପ୍ଚାପ ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଛି।
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଲାଗିଥିବା ମାନ୍ଦାବାସ୍ଥା ପାଇଁ ଖାଇବା ତେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଗତ ୪ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରିଫାଇଣ୍ଡ ଖାଇବା ତେଲ ଦର ଦୁଇ ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିଛି। ସୋରିଷ ତେଲ ଦର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ‘ବିଜନେସ୍ ଟୁଡେ’ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, କେତେକ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ରୋଷେଇ ତେଲ ଏବେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଧାରରେ ଲିଟର ପିଛା ୧୧୦ ଟଙ୍କାରୁ ୨୦୭ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସେହିପରି ସନ୍ ଫ୍ଲାୱାର ତେଲ କେଜି ପିଛା ୧୧.୨ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ସୋୟା ତେଲ କେଜି ପିଛା ୯.୫ ଟଙ୍କା, ପାମ ତେଲ କେଜି ପିଛା ୯ ଟଙ୍କା, ବାଦାମ ତେଲ କେଜି ୭ ଟଙ୍କା, ଟମାଟୋ ଦାମ ୭.୧ ଟଙ୍କା, ଦେଶୀ ଗାଈ ଘିଅ କେଜି ୫.୭ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଖାଇବା ତେଲର ଦର ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ବଢ଼ୁଛି। ଯେମିତି ବିସ୍କୁଟ୍, ନମକିନ, ଫ୍ରୋଜନ ଫୁଡ୍, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମିଲ୍ ଓ ବେକରୀ ଆଦି ମହଙ୍ଗା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କାରଣ ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ ବହନ ନକରି ଶେଷରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଓ ଗରିବଙ୍କ ତେଜରାତି ବିଲ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।
ଏନେଇ ମୋଦୀ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ସ ଲିମିଟେଡର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅକ୍ଷୟ ମୋଦୀ ଏନ୍ଡିଟିଭିକୁ କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ତିକ୍ତତା କେବଳ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟ କମୋଡିଟି ମାର୍କେଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଖାଇବା ତେଲ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି; ଅଶୋଧିତ ତେଲ ବଢ଼ୁଥିବା ଯୋଗୁଁ କେବଳ ତେଲ କିଣିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ୁନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଲେମିନେସନ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ କାଗଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ଏଫ୍ଏମ୍ସିଜି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଅଟେ।