କାହିଁକି ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପଦବୀ ଛାଡ଼ିବା ପଛରେ ରହିଛି ୪ଟି ବଡ଼ କାରଣ

କାହିଁକି ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ NEET-UG ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା, ପେପର ଲିକ୍ ବିବାଦ ଏବଂ ଏହାର ବିରୋଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଥିବା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ପଠାଇଥିବା ନିଜ ଇସ୍ତଫାପତ୍ରରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା କୌଣସି ପଦବୀ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କଠାରୁ ବହୁ ଉପରେ। ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ଜାରି ରହିଥିବା ବିକ୍ଷୋଭ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମାଗତ ଚାପ ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଛି।

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫାର ୪ଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ: ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳୁଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପରେ ଗତ କିଛି ସମୟ ହେବ ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଚାପ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ କିଛି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ଯେପରିକି..

NEET-UG ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ଓ ପେପର ଲିକ୍ ବିବାଦ: NEET-UG ପରୀକ୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ପେପର ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗ ପୂରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମେଡିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୁନାମ ପ୍ରତି ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

CJPର ସବୁ ଦାବି ମାନିନେଲେ ସରକାର, ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ…

ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାବିସ ହେବେ ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ…

ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ଉଗ୍ର ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ: କାକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ନେତୃତ୍ୱରେ ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ବ୍ୟାପକ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ନଦେଇଛନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଛାତ୍ରମାନେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

NTAର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପରେ ସଙ୍କଟ: ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା NTA ର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ଯଦିଓ ସରକାର କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ NTA ର ୪୭ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ବିବାଦ ଥମିନଥିଲା ଏବଂ ନୈତିକ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସିଧାସଳଖ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆସି ପଡ଼ିଥିଲା।

ବିରୋଧୀଙ୍କ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ: ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏକଜୁଟ୍ ହୋଇ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ପେପର ଲିକ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ଥିର ହେଉ ବୋଲି ବିରୋଧୀମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦାବି ରଖିଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

CJPର ସବୁ ଦାବି ମାନିନେଲେ ସରକାର, ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ…

ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାବିସ ହେବେ ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ…

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦରମା କେତେ ଥିଲା,…

ଦୀର୍ଘ ୨୬ ଦିନ ପରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଅନଶନ,…

1 of 28,464