ନିଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ ଚିଠି
ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ କହିଛନ୍ତି, 'ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉ।'
NEET Re-Exam 2026 : କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପରାଜ୍ୟପାଳମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି, ଆସନ୍ତା ୨୧ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରେ ହେବାକୁ ଥିବା NEET (UG) ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଜାରି ରହିଥିବା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, “ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣି, ଉପଯୁକ୍ତ ବସିବା ସ୍ଥାନ, ଚାଲୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଙ୍ଖା କିମ୍ବା କୁଲର, ପରିଷ୍କାର ଶୌଚାଳୟ, ଖରାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଛାୟାଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।”
ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ସର୍ବୋପରି। ୨୧ ଜୁନ ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେପରି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସହଜରେ ଯାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବହନ ସାଧନର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ।”
କୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି: CBI ହେପାଜତ ବୃଦ୍ଧି
NEET UG ୨୦୨୬ ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଉଜ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପି.ଭି. କୁଲକର୍ଣ୍ଣିଙ୍କ CBI ହେପାଜତକୁ କୋର୍ଟ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନୀଷା ୱାଘମାରେଙ୍କୁ ୧୪ ଦିନିଆ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ୯ ଦିନିଆ ହେପାଜତ ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପରେ CBI ସୋମବାର ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିବାରୁ ପି.ଭି. କୁଲକର୍ଣ୍ଣିଙ୍କୁ ଆଗକୁ ପଚରାଉଚରା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି CBI କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇଛି।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ୩ ମଇ ୨୦୨୬ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ NEET UG ପରୀକ୍ଷାରେ ପେପର ଲିକ୍ ଏବଂ ଅନିୟମିତତାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଏହି ମାମଲା ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ନୂଆ କରି ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏହି ମାମଲାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ CBIକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।