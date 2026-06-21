ନିର୍ଭୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅ, ସରକାର ତୁମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି: କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ
କୌଣସି ଡର ନରଖି ନିର୍ଭୟରେ ନିଟ୍-ୟୁଜି (NEET-UG) ପୁନଃ-ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୨୨ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଟ୍-ୟୁଜି (NEET-UG) ପୁନଃ-ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥା ହେବା ସମୟରେ ସେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ ନରଖି ଫ୍ରି ମାଇଣ୍ଡରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଫଳତା କାମନା କରିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ଯେପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ଶେଷ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଏହା ସହିତ ସିବିଏସଇ (CBSE) ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଟ ୧୭ ଲକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ପିଲାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଆଗରୁ ବାହାରି ସାରିଛି। ବାକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାତା ଦେଖା, ପୁନଃ-ମୂଲ୍ୟାୟନ (Re-evaluation) ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କାମ ଚାଲିଥିଲା, ତାହା ଏବେ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇଆସିଲାଣି। ତେଣୁ ସିବିଏସଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାକି ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଯେମିତି କୌଣସି ବାଧା ନଆସେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନହୁଏ, ତାହା ଉପରେ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।