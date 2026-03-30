School Holidays: ଆସିଗଲା ଛୁଟି ଲିଷ୍ଟ! ଏପ୍ରିଲରେ ଏତେ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ୍…ପିଲାଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନସରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ହଲିଡେ ଲିଷ୍ଟ

ଆସିଗଲା ଛୁଟି ଲିଷ୍ଟ! ଏପ୍ରିଲରେ ଏତେ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ୍...ଦେଖନ୍ତୁ ହଲିଡେ ଲିଷ୍ଟ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ପାଇଁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଛୁଟିରେ ଭରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମାସରେ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ, ଆମ୍ବେଦକର ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ବୈଶାଖୀ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ, ଉତ୍ସବର ଧାରା ଏକ ଲମ୍ବା ସପ୍ତାହାନ୍ତ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଏପ୍ରିଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ଏବଂ ପର୍ବ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଛୁଟି ସଂଖ୍ୟା ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ; ତଥାପି, ଜାତୀୟ ଏବଂ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲାଗୁ ହେବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଡାଏରୀ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ କେଉଁ ତାରିଖ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଛୁଟି ପାଳନ କରାଯିବ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ।
ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ କେବେ ବନ୍ଦ ରହିବ?
ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସର ଛୁଟି ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରମୁଖ ଛୁଟିଦିନଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା ଦିଆଯାଇଛି:
ଏପ୍ରିଲ ୦୧ (ବୁଧବାର): କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆନୁଆଲ ଆକାଣ୍ଟିଙ୍ଗ । (ଏହା କିଛି ରାଜ୍ୟର ସ୍କୁଲରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ)।
ଏପ୍ରିଲ ୦୩ (ଶୁକ୍ରବାର): ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ – ଏହା ଏକ ଗେଜେଟେଡ୍ ଛୁଟି ହୋଇଥିବାରୁ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଏପ୍ରିଲ ୦୫ (ରବିବାର): ଇଷ୍ଟର ରବିବାର ଏବଂ ସାଧାରଣ ଛୁଟି।
୧୪ ଏପ୍ରିଲ (ମଙ୍ଗଳବାର): ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଜୟନ୍ତୀ – ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପାଳିତ ଏକ ସାଧାରଣ ଛୁଟି। ବୈଶାଖୀ ଏବଂ ବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭଳି ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନରେ ପାଳନ କରାଯାଏ।
୧୫ ଏପ୍ରିଲ (ବୁଧବାର): ବୋହାଗ ବିହୁ / ହିମାଚଳ ଦିବସ (ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଛୁଟି)।
୧୭ ଏପ୍ରିଲ (ଶୁକ୍ରବାର): ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଜୟନ୍ତୀ (ଆଞ୍ଚଳିକ ଛୁଟି)।
ଏକ ଲମ୍ବା ସପ୍ତାହନ୍ତ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ
ଏହି ବର୍ଷ, ଯେହେତୁ ୩ ଏପ୍ରିଲ ଶୁକ୍ରବାର ପଡ଼େ, ଏହା ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଛୁଟି, ତା’ପରେ ଶନିବାର (ଯାହା ଅଧା ଦିନ କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛୁଟି ହୋଇପାରେ) ଏବଂ ରବିବାର। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତିନି ଦିନର ନିରନ୍ତର ବିରତି ଉପଭୋଗ କରିବେ। ସେହିପରି, ୧୪ ଏପ୍ରିଲ (ମଙ୍ଗଳବାର) ଆମ୍ବେଦକର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯିବ। ଯଦି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସୋମବାର ଛୁଟି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଲମ୍ବା ବିରତି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ।।