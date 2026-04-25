ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସି ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପାଇଁ କେତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ
କିପରି ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଖୋଲିବେ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଣ କ’ଣ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯାହା ଦିନ ହେଉ କି ରାତି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ହେଉ କି ଶରତ, ନିରନ୍ତର ଚାଲିପାରିବ ଏବଂ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିବ? ଏକ ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସି (ଏଲପିଜି ବିତରକ) ଖୋଲିବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଜନକ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅନୁସରଣ କରି, ଗ୍ୟାସ ସଂଯୋଗ ଏବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ବିସ୍ତାର ହେଉଛି। ତଥାପି, କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ, ନିୟମ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା (ବିଶେଷକରି ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଜଡିତ) ଅଛି ଯାହାକୁ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ।
କେତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ: ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଜଣଙ୍କର ଅତି କମରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଡିଗ୍ରୀ (SSLC/ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍) ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା।
ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ:
ଆବେଦନକାରୀ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଏବଂ ଭାରତର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଆବେଦନ ତାରିଖରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ ୨୧ ରୁ ୬୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଉଚିତ।
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର ଏଲପିଜି ଗୋଦାମ ଏବଂ ଶୋରୁମ୍ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜମି ଥିବା ଉଚିତ।
ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଆବେଦନକାରୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାରର ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କମ୍ପାନୀର ଡିଲରସିପ୍ ନଥିବ।
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ:
ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ଅତି କମରେ ଦଶମ)।
ଆଧାର କାର୍ଡ କିମ୍ବା ପାନ କାର୍ଡ ଭଳି ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର।
ଜମି କାଗଜପତ୍ର କିମ୍ବା ଲିଜ୍ ଚୁକ୍ତିନାମା (ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୫ ବର୍ଷ)।
ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରମାଣ।
ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ।
ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା: ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଉଭୟ LPG ବିତରକ ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମେ ସରକାରୀ ପୋର୍ଟାଲ୍ www.lpgvitarakchayan.in କୁ ଯାଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ । ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ସହିତ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ଏବଂ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ ଫି ଦାଖଲ କରି ଦାଖଲ ସମାପ୍ତ କରାଯାଏ।
ବିଜ୍ଞାପନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। କୌଣସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର କିମ୍ବା ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ; କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଏବଂ ଦସ୍ତଖତର ଏକ ସଫ୍ଟ କପି ଆବଶ୍ୟକ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା: ଚୟନ ପରେ, ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏଜେନ୍ସି ଧାରକମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ପରିଚାଳନା, ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ସେବା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଲପିଜି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ୱଳନଶୀଳ ଉତ୍ପାଦ, ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ସତର୍କତାକୁ ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।