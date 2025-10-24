IND vs AUS: ODI ସିରିଜ ମଝିରେ ଟିମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାମିଲ ହେଲେ 20 ବର୍ଷୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର
ସିରିଜ ମଝିରେ ଟିମରେ ବଡ଼ ଅଦଳବଦଳ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାମିଲ ହେଲେ 20 ବର୍ଷୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ODI ଏବଂ T20I ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଏହାର ଦଳରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ନ୍ୟୁ ସାଉଥ୍ ୱେଲ୍ସ (NSW) ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଜ୍ୟାକ୍ ଏଡୱାର୍ଡସଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସିଡନୀରେ ତୃତୀୟ ODI ପାଇଁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ଏବଂ ବେନ୍ ଦ୍ୱାରଶୁଇସ୍ ସେମାନଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିବା ପରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଆଗାମୀ T20I ସିରିଜର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଫେରିବେ। ଏହା ସହିତ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଯୁବ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହଲି ବିୟର୍ଡମ୍ୟାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ T20I ଦଳକୁ ଡକାଯାଇଛି।
ବିୟର୍ଡମ୍ୟାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ
ଅନ୍ତିମ ତିନୋଟି T20 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ 20 ବର୍ଷୀୟ ମାହଲି ବିୟର୍ଡମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ଅଣ୍ଡର 19 ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ସମ୍ପ୍ରତି ପଶ୍ଚିମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ପର୍ଥ ସ୍କର୍ଚର୍ସ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତିନୋଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଲିଷ୍ଟ୍ ଏ ର ମାତ୍ର 4ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ୧୨ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ଏଡୱାର୍ଡସ୍ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ
ଜ୍ୟାକ୍ ଏଡୱାର୍ଡସ୍ଙ୍କ ଚୟନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏ ଦଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ହୋଇଛି। ସେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଏକ ଚାରି ଦିନିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୮୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ କାନପୁରରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ୪/୫୬ ଏବଂ ୮୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ
କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୨୪ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଟିମର ଅଦଳବଦଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା। ୨୮ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଗାବାଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ସେଫିଲ୍ଡ ସିଲ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କ୍ୱିନ୍ସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦଳରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ମାର୍ନସ୍ ଲାବୁଶେନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ପୂର୍ବରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଜୋଶ୍ ହାଜେଲଉଡ୍ ଏବଂ ସିନ୍ ଏବାଟ୍ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବେ ନାହିଁ। ଉଭୟ ଖେଳାଳି ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ SCGରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ସିଲ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ NSW ପାଇଁ ଖେଳିବେ। ହାଜେଲଉଡ୍ କେବଳ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି T20 ଖେଳିବେ, ଯେତେବେଳେ ଏବଟ୍ ତୃତୀୟ T20I (ହୋବାର୍ଟ) ପରେ ଦଳରୁ ଓହରିଯିବେ।
କୁହ୍ନେମାନ୍ ଫେରିଛନ୍ତି
ପର୍ଥରେ ପ୍ରଥମ ODI ଖେଳିଥିବା ସ୍ପିନର ମାଥ୍ୟୁ କୁହ୍ନେମାନଙ୍କୁ ସିଡନୀ ODI ପାଇଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଜୋଶ୍ ଇଙ୍ଗଲିସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଘାତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ୱିକେଟକିପର ଜୋଶ୍ ଫିଲିପଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ T20I ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଦଳ
ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ: ମିଚେଲ ମାର୍ଶ (ଅଧିନାୟକ), ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍, ଆଲେକ୍ସ କେରି (ୱିକେଟକିପର), କୁପର କନୋଲି, ଜ୍ୟାକ୍ ଏଡୱାର୍ଡସ୍, ନାଥନ୍ ଏଲିସ୍, ଜୋଶ୍ ହାଜେଲଉଡ୍, ଟ୍ରାବିସ୍ ହେଡ୍, ଜୋଶ୍ ଇଙ୍ଗଲିସ୍ (ୱିକେଟକିପର), ମାଥ୍ୟୁ କୁନେମାନ, ମିଚେଲ ଓୱେନ୍, ଜୋଶ୍ ଫିଲିପ୍ (ୱିକେଟକିପର), ମ୍ୟାଟ୍ ରେନଶା, ମାଥ୍ୟୁ ସର୍ଟ, ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ, ଆଡାମ ଜାମ୍ପା।