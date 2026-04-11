ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ: ଇସଲାମାବାଦରେ ଆମେରିକା-ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା

By Jyotirmayee Das

US-Israel-Iran War Ceasefire : ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ସଂଘର୍ଷର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଇସଲାମାବାଦରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି।

ଜେଡି ଭାନ୍ସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେରିକୀୟ ଦଳ

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ମାମଲାର ବିଶେଷ ଦୂତ ଷ୍ଟିଭ୍ ୱିଟକଫ ଏବଂ ଜେରେଡ୍ କୁଶନର୍ ମଧ୍ୟ ଇସଲାମାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ନୂର ଖାନ ଏୟାର ବେସରେ ପାକିସ୍ତାନର ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଶାକ ଡାର ଏବଂ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଆସିମ ମୁନୀର ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ।

ଏବେ ପୋଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟକୁ ସହଜରେ କରିହେବ ଏଡିଟ,…

ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ମିଶନରେ ଭାରତ;…

ଇରାନ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳର ପ୍ରସ୍ତୁତି

ଅନ୍ୟପଟେ, ଇରାନର ଏକ ୧୪ ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଇରାନୀ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଇରାନ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ଶରିଫଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।

ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଲେବାନନରେ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି

ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଭୂମିରେ ସ୍ଥିତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି। ଶନିବାର ସକାଳେ ଇସ୍ରାଏଲର ଅନେକ ସହରରେ ସାଇରନ୍ ବାଜିଥିଲା। ଲେବାନନ ପକ୍ଷରୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଏବଂ ରକେଟ୍ ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ହିଜବୁଲ୍ଲା ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସୈନିକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି।

ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ

ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା କମାଇବା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ବାହାର କରିବା। ଜାତିସଂଘ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ଏବଂ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ରକ୍ତପାତ ବନ୍ଦ ହେବ।

ଏହି ଆଲୋଚନା ଉପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଛି, କାରଣ ଏହାର ସଫଳତା ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ।

You might also like More from author
More Stories

ଏବେ ପୋଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟକୁ ସହଜରେ କରିହେବ ଏଡିଟ,…

ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ମିଶନରେ ଭାରତ;…

କାହିଁକି ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜରରେ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ ଏହି…

ଭୟଙ୍କର ନୌକା ଦୁର୍ଘଟଣା : ୧୦ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ…

1 of 28,526