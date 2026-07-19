ଆକାଶଛୁଆଁ ଅଣ୍ଡା ଦର, ଏବେ ମିଳିବ ୯ ଟଙ୍କାରେ

ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଣ୍ଡା ଦର ହଠାତ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡାର ଦର ପ୍ରାୟ ୭ ଟଙ୍କା ୧୫ ପଇସା ଥିବାବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପ୍ରାୟ ୯ ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡାର ଦର ପ୍ରାୟ ୨ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ହୋଲସେଲ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ୧୮୦ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେ ଅଣ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୨୭୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି।
ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ପ୍ରାୟ ୭ ଟଙ୍କା ୧୫ ପଇସାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ, ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ପ୍ରାୟ ୯ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି।
ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅଣ୍ଡାର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବା ଏବଂ ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଦର ବଢ଼ିଛି। ଏହା ସହ ଖରାଦିନରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ କୁକୁଡ଼ା ମରିଯିବାରୁ ଉତ୍ପାଦନ କମିଛି ଏବଂ ବଜାରରେ ଅଣ୍ଡାର ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣ ମିଶି ଅଣ୍ଡା ଦର ବଢ଼ିବାର କାରଣ ହୋଇଛି।
ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଚାହିଦା-ଯୋଗାଣର ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସରକାର ପୂର୍ବରୁ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ଦେଉଥିବା ବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିରିକ୍ତ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ଯୋଗାଇବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଏବଂ ବଢ଼ୁଥିବା ଅଣ୍ଡା ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବାରେ ସହାୟତା ମିଳିବ।
ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଅଣ୍ଡା ଦର ପୁଣି ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଦିନ ୨ କୋଟି ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବଜାରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯୋଗାଣ ରହିବ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ।