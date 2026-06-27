ଅଣ୍ଡା vs ସୋୟାବିନ୍… କେଉଁଥିରେ ଅଛି ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ବଦଳିଲା ମେନ୍ୟୁ
ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଅଣ୍ଡା କାହିଁକି ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଇସ୍କନ ସହିତ ଜଡିତ ସଂଗଠନ ଅନ୍ନମିତ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି: ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ଲେଟରୁ ଅଣ୍ଡା ବାହାର କରି ସୋୟା-ଆଧାରିତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ବଦଳାଯାଏ, ତେବେ ପିଲାମାନେ କ’ଣ ସମାନ ସ୍ତରର ପୁଷ୍ଟିସାର ପାଇବେ?
ଏହି ବିବାଦର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଶିଶୁ ପୁଷ୍ଟିସାର, ବଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନାର ଅଂଶ ଭାବରେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଆଯାଉଛି। ଅଣ୍ଡା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ହୋଇଆସିଛି, ଯାହା ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚମାନର ପ୍ରୋଟିନର ଉତ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ ସୋୟା, ପନିର, କିମ୍ବା କିଡନୀ ରାଜମା ପରି ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ବିକଳ୍ପ ଭଲ ସେ ବିଷୟରେ ବିତର୍କ ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଯେ ପ୍ରୋଟିନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଣ୍ଡା କିମ୍ବା ସୋୟାବିନ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ କି ନାହିଁ।
ସୋୟାବିନ୍କୁ ପ୍ରୋଟିନର ଏକ ଭଲ ଉତ୍ସ କାହିଁକି ବିବେଚନା କରାଯାଏ:
ସୋୟାବିନକୁ ପ୍ରୋଟିନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉଦ୍ଭିଦ-ଆଧାରିତ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଅଧିକାଂଶ ନିରାମିଷ ପ୍ରୋଟିନ ଉତ୍ସ ପରି ନୁହେଁ, ସୋୟାବିନରେ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ନଅଟି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଥାଏ; ଏହି କାରଣରୁ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଟିନ ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର ଏବଂ ମାଂସ ସହିତ ସମାନ ବର୍ଗରେ ରଖେ।
ସୋୟା ଖଣ୍ଡ, ଟୋଫୁ ଏବଂ ସୋୟା ଗ୍ରାନୁଲା ପ୍ରୋଟିନରେ ଭରପୂର ଏବଂ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୁଖ ପୁଷ୍ଟିସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ।
ସୋୟାବିନରେ କେତେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି:
୧୦୦ ଗ୍ରାମ ଶୁଖିଲା ସୋୟା ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ ୫୨ ଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ। ଏଥିରେ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ନଅଟି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଥାଏ।
ଏହା ସହିତ, ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ପ୍ରାୟ ୧୩ ଗ୍ରାମ ଡାଏଟ୍ରି ଫାଇବର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏଥିରେ ଚର୍ବି ବହୁତ କମ୍ ଏବଂ ଗ୍ଲାଇସେମିକ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ମଧ୍ୟ କମ୍। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଓଜନ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଅଣ୍ଡା କାହିଁକି ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା:
ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଡା ସୁଲଭ, ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଏକ ଅଣ୍ଡା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରୋଟିନ ନୁହେଁ ବରଂ ଭିଟାମିନ୍ ବି୧୨, ଭିଟାମିନ୍ ଡି, କୋଲାଇନ୍ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଚର୍ବି ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାରର ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଏହି ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥର ଅଭାବ ରଖନ୍ତି; ତେଣୁ, ଅଣ୍ଡାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଶରୀର ଅଣ୍ଡାରେ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଟିନକୁ ସହଜରେ ଶୋଷିତ କରିଦିଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରୋଟିନର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରନ୍ତି।
ଅଣ୍ଡା, ପନିର ଏବଂ ସୋୟାରେ କେତେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ:
ପୁଷ୍ଟିସାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡାରେ ପ୍ରାୟ ୬ ଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଗ୍ରାମ ପନିର (କଟେଜ୍ ପନିର) ପ୍ରାୟ ୯ ରୁ ୧୦ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଏହା ସହିତ, ୨୫ ଗ୍ରାମ ଶୁଖିଲା ସୋୟା ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ ୧୩ ଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ। କେବଳ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପରିମାଣ ତୁଳନା କଲେ, ସୋୟା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାଏ, ତା’ପରେ ପନିର ଏବଂ ତା’ପରେ ଅଣ୍ଡା
। ପୁଷ୍ଟିସାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗୁଣବତ୍ତା ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଆମିନୋ ଏସିଡର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଶରୀର ଏହାକୁ କେତେ ସହଜରେ ହଜମ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ଏହି ମାନଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଧାର କରି, ଅଣ୍ଡାକୁ ବହୁ ଦିନ ଧରି ପ୍ରୋଟିନ୍ ର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଆସୁଛି; ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଥାଏ, ଏବଂ ଶରୀର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଟିନକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ହଜମ ଏବଂ ଶୋଷଣ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଅଣ୍ଡା ପ୍ରୋଟିନ୍ କୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ବିଜ୍ଞାନରେ ସୁନା ମାନକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ପ୍ରୋଟିନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଟି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ:
ପ୍ରୋଟିନ୍ ପରିମାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସୋୟା ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଅଣ୍ଡା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ; ହେଲେ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗୁଣବତ୍ତା, ପାଚନ କ୍ଷମତା ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଚାର କଲେ ଅଣ୍ଡା ଉନ୍ନତ ରହିଥାଏ।
ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପନିର ମଧ୍ୟ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିକଳ୍ପ, ଯେତେବେଳେ ସୋୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଯଦିଓ ସୋୟା ପ୍ରୋଟିନର ଏକ ଭଲ ଉତ୍ସ, ଅଣ୍ଡାରେ ମିଳୁଥିବା କିଛି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଉଦ୍ଭିଦ-ଆଧାରିତ ଖାଦ୍ୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ କିମ୍ବା ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ, ବିଶେଷତଃ ଭିଟାମିନ୍ B12 ଏବଂ କୋଲାଇନ୍।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ସୋୟାକୁ ଅଣ୍ଡାର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଖାଦ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।