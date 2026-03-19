School Closed: ପିଲାଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନସରେ…ଲଗାତାର ୩ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ! ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟ …
School Holidays: ୨୦,୨୧ ଓ ୨୨ରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜ୍ୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ୨୦,୨୧ ଓ ୨୨ରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ। ହୋଲି ଠାରୁ ଈଦ୍ ଅଲ୍-ଫିତର ଓ ରାମ ନବମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ଛୁଟି ପଡେ । ଏହି ମାସ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ଓ ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବା ସହିତ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଏକ ଉତ୍ତମ ସୁଯୋଗ ହେବ ।
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ ସାରା ଦେଶରେ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ପାଇଁ ଅନେକ ଜାତୀୟ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଛୁଟି ଅଛି। ଆପଣ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରମୁଖ ତାରିଖଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଅଧା ହୋଇଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ୩ ଦିନ ଲଗାତାର ଛୁଟି ମିଳିବ । ପିଲାମାନେ ୨୦,୨୧ ଓ ୨୨ ତାରିଖରେ ଛୁଟି ପାଇବେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନସରେ ।
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦- ଯଦି ୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ୨୦ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଈଦ୍ ପାଳନ କରାଯିବ । ଯଦି ନହୁଏ, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ, ୨୧ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଈଦ୍ ଅଲ୍-ଫିତର ପାଳନ କରାଯିବ। ତେଣୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ୨୦ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଇଦ୍ ଛୁଟି ପାଇବେ।
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୧ (ଶନିବାର): ଈଦ୍ ଅଲ୍-ଫିତର (ଆଶାନୁଯାୟୀ ତାରିଖ)। ରମଜାନ ମାସ ଶେଷରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଈଦ୍ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଛୁଟିଦିନ। (ତାରିଖ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ) । ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ମୁମ୍ବାଇ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ୨୧ରେ ଛୁଟି ମିଳିବ।
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୨ (ରବିବାର):ଏହି ଦିନ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ଥିବାରୁ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସାଧାରଣତଃ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଓ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲର ସରକାରୀ ଛୁଟି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ଛୁଟିଦିନର ଏକ ସାଧାରଣ ତାଲିକା। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟରେ ତାରିଖ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ମାନେ ନିଜ ହିସାବରେ ଛୁଟି ଦିଅନ୍ତି । ତେଣୁ ଇଦ୍ ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଛୁଟି ମିଳିବ ସେ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବା ଜରୁରୀ । ଉପରୋକ୍ତ ଛୁଟି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଜୁଜ୍ୟ ।