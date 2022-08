(Video) ସିଗାରେଟକୁ ଏଣେତେଣେ ଫୋପାଡ଼ିଲେ, ବର୍ଷା ସମୟରେ ଗଛ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଆପଣ ମରିବା ଥୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ୮ଟି ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ତେବେ ଏହିସବୁ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମଜା ଉଠାଇଥାନ୍ତି । ସେହି ଭିଡିଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟିଛି ସେନେଇ କେହି କିଛି ଭାବି ନଥାନ୍ତି । ତେବେ ଏକଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହି ସବୁ ଭିଡିଓରୁ ଅନେକ କଥା ଶିଖି ପାରିବେ । ଆମେମାନେ ଭିଡିଓକୁ କେବଳ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ଧରିପାରିବେ ।

You only live once, but if you do it right, once is enough …… like Shirley Goodman (96 Years Old) pic.twitter.com/YqvnBMkMzL

— Gabriele Corno (@Gabriele_Corno) August 10, 2022