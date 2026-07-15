ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ
ତେବେ ସବୁଠାରୁ ରୋଚକ କଥା ହେଉଛି ସିନ୍ଦେ ଓ ଶାହଙ୍କ ୧୫ ମିନିଟିଆ ଗୁପ୍ତ ବୈଠକ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଠରୀରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତି ବା କେନ୍ଦ୍ର ରାଜନୀତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଆବାସରେ ଭେଟିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଂସଦ ପୁଅ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସିନ୍ଦେ ଓ ୧୩ ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ। ଏନ୍ଡିଏ ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ବଦଳୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।
ତେବେ ସବୁଠାରୁ ରୋଚକ କଥା ହେଉଛି ସିନ୍ଦେ ଓ ଶାହଙ୍କ ୧୫ ମିନିଟିଆ ଗୁପ୍ତ ବୈଠକ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଠରୀରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତି ବା କେନ୍ଦ୍ର ରାଜନୀତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଯଦିଓ ଏହି ଆଲୋଚନାର ସରକାରୀ ବିବରଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ, ତେବେ ଏହାକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତି ସହ ଯୋଡ଼ି ଦେଖାଯାଉଛି।
ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ତ ସାଂସଦଙ୍କୁ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ କହିବା ସହ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଗାମୀ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଶୀଘ୍ର ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଏହି ବୈଠକର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଲା ଡା. ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସିନ୍ଦେଙ୍କୁ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବା। ଅମିତ ଶାହ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି; ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ନିଜ ନିଜ ସମସ୍ୟା ଓ ଚିନ୍ତାକୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଗୁଡ଼ିକର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ।
ରାଜନୈତିକ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଗୋଷ୍ଠୀର ୬ ଜଣ ସାଂସଦ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ଲୋକସଭାରେ ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀର ସାଂସଦ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ୧୩ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ଫଳରେ ଏନ୍ଡିଏ ମଧ୍ୟରେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ବୁଝାମଣା କରିବାର କ୍ଷମତା ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଦୁଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମିଳିପାରେ। ଏଥିରେ ଡା. ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସିନ୍ଦେଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯିବା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକମାନଙ୍କ ମତରେ, ଯଦି ଏଭଳି ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଝଟକା ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଖୋଲା ସମର୍ଥନ ମିଳିଲେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରଭାବ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ସେହିପରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।