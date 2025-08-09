ଭାଇ ସାଜିଲା ଭଗାରୀ: ୧୨ ବର୍ଷର ସାନ ଭାଇକୁ ମାରି ମାଟିତଳେ ପୋତିଦେଲା ୧୭ ବର୍ଷୀୟ ବଡ଼ ଭାଇ

By Jyotirmayee

ଟିଟିଲାଗଡ଼: ସାନ ଭାଇକୁ ମାରି ମାଟି ତଳେ ପୋତିଦେଲା ବଡ଼ ଭାଇ । ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଥାନାରେ ବଡ଼ ଭାଇ କରିଛି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ।

ଉଭୟ ନାବାଳକ ହୋଇଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ବୟସ ୧୨ ଏବଂ ୧ ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

୫/୬ ମାସ ଧରି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ହାଟପଦା ପଡ଼ାର ନାବାଳକ । ବଡ଼ ଭାଇ ଉପରେ ପୋଳିସର ସନ୍ଦେହ ହେବା ପରେ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା ।

ପରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଭାଇର ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରି ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି । ଭାଇର ନିଖୋଜ ନେଇ ମା’ ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭେଇ ଯାଇଥିଲା ଥାନା ।

ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି । ଭାଇକୁ ମାରି ପ୍ରଥମେ ଘର ପଛପଟେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ନେଇ ପୋତିଥିଲା ହତ୍ୟାକାରୀ ଭାଇ ।

ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାଇର ବୟାନ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

