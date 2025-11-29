ଅଜବ, ମହିଳା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏପରି ଝିଅ, ଯାହା ନାଁରେ କରିଦେବେ ସବୁ କିଛି, ଦେଇଦେବେ ପୁରା ଫ୍ଲାଟ୍
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଣ ହୁଏତ ପୋଷ୍ୟ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଶୁଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି କେହି ଦରମା ଦେଇ ଝିଅକୁ ପୋଷ୍ୟ କରି ନେଇଛନ୍ତି? ଚୀନର ହେନାନ ପ୍ରଦେଶରୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲାପରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ଜଣେ ବୟସ୍କା ମହିଳା ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ “ଝିଅ” ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମହିଳାଙ୍କ ଉପନାମ ମା, ଏବଂ ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ନିଜ ଝିଅମାନଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ସାହାର ପାଉନଥିବାରୁ ସେ ଏପରି ଜଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କର ନିଜ ଝିଅ ପରି ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ।
ମହିଳାଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ୨ ଝିଅ: ମାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଝିଅ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ । ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ନିଜର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନେଇପାରନ୍ତିନି । ମା ଶ୍ୱାସରୋଗରେ ପୀଡିତ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଚଲାବୁଲାରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ ।
ତାଙ୍କ ବୟସ ଏବଂ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଥୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ସାଥିରେ ନେଇପାରିବେ, ଘରର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଝିଅର ସ୍ନେହ ଦେଇପାରିବେ।
ବଦଳରେ କ’ଣ ଦେବେ: ତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ବଦଳରେ ମା ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଫ୍ଲାଟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜିନିଷପତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ପେନସନରୁ ୩,୦୦୦ ୟୁଆନ (ପ୍ରାୟ ୪୨୦ ଡଲାର) ମାସିକ ଦରମା ଦେବେ ।
ଚୀନ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁସାରେ, ମାଙ୍କର ୪୦୦,୦୦୦ ୟୁଆନ (୫୬,୦୦୦ ଡଲାର) ଅତିରିକ୍ତ ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମା ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନଗତ ହେଉ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ “ଝିଅ” ସହିତ ଏକ ସରକାରୀ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛୁକ।
ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା: ମା’ଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ବେରୋଜଗାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ, ମା’ଙ୍କୁ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ । ମା ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ “ଝିଅ” ଖୋଜିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା।