କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲରୁ ରୋଗୀ ନିଖୋଜ
ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦାର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ରୋଗୀ କଟକର ଏସସିବି (SCB) ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେ ସୁପର ସ୍ପେସିଆଲିଟି ଓପିଡି (OPD) ରୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
କଟକ: ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦାର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ରୋଗୀ କଟକ ଏସସିବି (SCB) ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲର ସୁପର ସ୍ପେସିଆଲିଟି ଓପିଡି (OPD) ପରିସରରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନିଖୋଜ ରୋଗୀ ଜଣକ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ସ୍ନିଗ୍ଧା ସାହୁ ଏହି ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ନେଫ୍ରୋଲୋଜି (କିଡନୀ) ବିଭାଗରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିଥିଲେ। ଗତ ଜୁନ୍ ୨୩ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ସେଠାରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସବୁଆଡେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନାରେ ଏକ ନିଖୋଜ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ସିସିଟିଭି (CCTV) ଫୁଟେଜ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ନିଖୋଜ ହେବା ଦିନ ରାତି ପ୍ରାୟ ୯ଟା ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଏସସିବି ଓପିଡି ପରିସର ପାଖରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି।
ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ସ୍ନିଗ୍ଧା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ମାସ ୨୩ ତାରିଖରୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିନାହିଁ। ଆମେ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଇଛୁ। ମୁଁ ଡିସିପି (DCP) ଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲି, ସେ ଆଇଆଇସି (IIC) ଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଖବର ମିଳିନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ।”
ପରିବାର ଲୋକେ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରୁ ରୋଗୀ ନିଖୋଜ ହେବା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ କିମ୍ବା ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ତରଫରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ।