ଓଃ କି କଷ୍ଟ…. ଅଣ୍ଟା ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମହିଳା ଗିଳିଦେଲେ ୮ଟି ବିରାଟ ବେଙ୍ଗ, ଆଉ ତା’ ପରେ…
ବେଙ୍ଗ ଗିଳିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ି ଗଲା ; ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଗଲେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ।
ବେଜିଂ: ଚାଇନାର ଝେଜିଆଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଜଣେ ୮୫ ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ଗୋଟିଏ କି ଯୋଡ଼ିଏ ନୁହେଁ ବରଂ ୮ଟି ଜୀଅନ୍ତା ବେଙ୍ଗ ଗିଳିଦେଇଛନ୍ତି ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବା ପରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ମହିଳା ଝାଙ୍ଗ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ । ଯାହାଫଳରେ ଚାଲିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ।
ବେଙ୍ଗ ଗିଳିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ି ଗଲା ; ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଗଲେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ।
ବେଙ୍ଗକୁ ଜୀଅନ୍ତା ଗିଳିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅକ୍ସିଫିଲର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଇଛି । ଏଥିସହ ପାଚନତନ୍ତ୍ର ବହୁଳ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।
୨ ସପ୍ତାହ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିବା ପରେ ଝାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦିଆଯାଇଛି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।