ଓଃ କି କଷ୍ଟ…. ଅଣ୍ଟା ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମହିଳା ଗିଳିଦେଲେ ୮ଟି ବିରାଟ ବେଙ୍ଗ, ଆଉ ତା’ ପରେ…

ବେଙ୍ଗ ଗିଳିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ି ଗଲା ; ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଗଲେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ।

By Jyotirmayee
CELLNET

ବେଜିଂ: ଚାଇନାର ଝେଜିଆଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଜଣେ ୮୫ ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ଗୋଟିଏ କି ଯୋଡ଼ିଏ ନୁହେଁ ବରଂ ୮ଟି ଜୀଅନ୍ତା ବେଙ୍ଗ ଗିଳିଦେଇଛନ୍ତି ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବା ପରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ମହିଳା ଝାଙ୍ଗ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ । ଯାହାଫଳରେ ଚାଲିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ।

ବେଙ୍ଗ ଗିଳିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ି ଗଲା ; ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଗଲେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ! ଚୀନ୍ ମହିଳାଙ୍କ…

ପାକିସ୍ତାନ ଦଳରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ; 12…

ବେଙ୍ଗକୁ ଜୀଅନ୍ତା ଗିଳିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅକ୍ସିଫିଲର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଇଛି । ଏଥିସହ ପାଚନତନ୍ତ୍ର ବହୁଳ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।

୨ ସପ୍ତାହ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିବା ପରେ ଝାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦିଆଯାଇଛି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

You might also like More from author
More Stories

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ! ଚୀନ୍ ମହିଳାଙ୍କ…

ପାକିସ୍ତାନ ଦଳରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ; 12…

IT ସେକ୍ଟରରେ ଘଟିବ ପ୍ରଳୟ… TCS,…

Israel Hamas Ceasefire: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼…

1 of 2,578