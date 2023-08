ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଇଲିଆନା : ଫଟୋ ସେୟାର କରି ରିଭିଲ କଲେ ପୁଅର ନାମ

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ମୁମ୍ବାଇ : ବଲିଉଡର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଇଲିଆନା ଡି’କ୍ରୁଜ ଏବେ ମାଆ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିନା ବିବାହରେ ମାଆ ହୋଇ ସେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି । ସେ ଅଗଷ୍ଟ ୧ରେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସେ ନିଜ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫୋଟ ସେୟାର କରି, ଏହି ଖୁସିଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଥିଲେ । ପୁଅର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଇଲିଆନା ତାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ନାମ କୋଆ ଫିନିକ୍ସ ଡୋଲାନ୍ ରଖିଛନ୍ତି ।

କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ମାଆ ହେବା ପରେ ଇଲିଆନା ନିଜ ପୁଅର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସରପ୍ରଅଇଜ କରିଛନ୍ତି । ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ସେଲିବ୍ରେଟିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖଉ ନାହାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଇଲିଆନା ପୁଅର ଜନ୍ମ ପରେ ହିଁ ନିଜର ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ସେୟାର କରି, ପୁଅର ନାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଫଟୋ ସେୟାର କରିବା ସହ ଏକ ସୁନ୍ଦର କ୍ୟାପସନ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି-‘ No words could explain how happy we are to welcome our darling boy to the world ♥ Hearts beyond full ✨ ।’ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ସେଲିବ୍ରେଟି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଇଲିଆନାକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ।

ଇଲିଆନା ମାଆ ହେଇଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେବି ରାଙ୍କ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇ ସସପେନ୍ସ ରଖିଛନ୍ତି । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ସେଥିରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ, ଇଲିଆନାଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ସେ ବିବାହିତ ନୁହଁନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସତ କ’ଣ ସେ କିଛି ନ କହି ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି ।

