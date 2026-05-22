ବାଜିଲା ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ୍: ଜୁନ୍ ୧୮ରେ ୨୪ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ, ଏଠାରେ ହେବ ଉପନିର୍ବାଚନ
Rajya Sabha Election: ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ମଇଦାନ ଏବେ ପୁଣି ସରଗରମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୧୦ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଜୁନ୍ ଓ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଖାଲି ହେବାକୁ ଥିବା ୨୪ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଅଫିସିଆଲ୍ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ୧୮ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ହେବ ଏବଂ ସେହିଦିନ ହିଁ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।
କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଏବଂ କେବେ ନାମାଙ୍କନ?
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟସଭା ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଜୁନ୍ ୧, ୨୦୨୬ରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହେବ। ଏହାପରେ ଜୁନ୍ ୮, ୨୦୨୬ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ବା ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ। ଜୁନ୍ ୧୮, ୨୦୨୬ ସକାଳୁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହିଁ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ହୋଇ ବିଜେତା ଘୋଷଣା କରାଯିବ।
କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କେତୋଟି ଆସନ ପାଇଁ ହେବ ଭୋଟ୍?
୧୦ଟି ରାଜ୍ୟର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୨୧ ରୁ ଜୁଲାଇ ୧୯ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଉଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମୋଟ ୪ଟି ଲେଖାଏଁ ସିଟ୍ ଖାଲିଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ୩ଟି ଲେଖାଏଁ ସିଟ୍, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ୨ଟି ଆସନ ଏବଂ ମଣିପୁର, ମେଘାଳୟ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମିଜୋରାମରେ ୧ଟି ଲେଖାଏଁ ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।
ଦୁଇଟି ଆସନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ?
ରାଜ୍ୟସଭାର ଦୁଇଟି ଆସନ ନେତାମାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଯୋଗୁଁ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଜୁନ୍ ୧୮ରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବ । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏନସିପି ନେତ୍ରୀ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାର ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ଗତ ୬ ମେରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟସଭା ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୪ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା।
ସେହିପରି ତାମିଲନାଡୁରେ AIADMK ନେତା ସି.ଭି. ଷଣ୍ଢମୁଗମ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ‘ମୈଲାମ’ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଧାୟକ ହେବା ପରେ ଗତ ୭ ମେରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟତାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୨୯ ଜୁନ୍ ୨୦୨୮ ରେ ଶେଷ ହେବାର ଥିଲା।
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଦେଶରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ମୁକ୍ତ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସମସ୍ତ ୧୦ଟି ରାଜ୍ୟକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫିର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।