ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା; ଏଥର EVMରେ କଳା କି ଧଳା ନୁହେଁ, ରହିବ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋ, ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ବି ରହିବ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା । ଇଭିଏମ୍ରେ ଏବେ କଳା କି ଧଳା ନୁହେଁ, ରହିବ ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋ ଏବଂ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ବି ରହିବ। ଏହା ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଇଭିଏମ୍ ବାଲଟ୍ ପେପରଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ପାଠ୍ଯ କରିବାକୁ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ବିହାର ନିର୍ବାଚନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଇଭିଏମ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋ ଦେଖାଯିବ। ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ।
1-ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI) ଇଭିଏମ୍ ବାଲଟ୍ ପେପରଗୁଡ଼ିକର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ପଠନୀୟତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ନିୟମ, 1961 ର ନିୟମ 49B ଅଧୀନରେ ବିଦ୍ୟମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସଂଶୋଧନ କରିଛି।
2-ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଗମ ଏବଂ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ଭୋଟର ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଗତ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଇସିଆଇ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ନିଆଯାଇଥିବା 28 ଟି ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁରୂପ କାର୍ଯ କରାଯାଇଛି।
3-ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଫଟୋ ଇଭିଏମ୍ ବାଲଟ୍ ପେପରରେ ରଙ୍ଗୀନ ମୁଦ୍ରିତ ହେବ। ଭଲ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମୁହଁ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ତିନି-ଚତୁର୍ଥାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ।
୪. ପ୍ରାର୍ଥୀ/ନୋଟା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୁଦ୍ରିତ ହେବ। ସ୍ପଷ୍ଟତା ପାଇଁ ଫଣ୍ଟ ଆକାର 30 ହେବ ଏବଂ ବୋଲ୍ଡ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯିବ।
୫. ସମାନତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ/ନୋଟା ନାମ ସମାନ ଫଣ୍ଟ ପ୍ରକାରରେ ଏବଂ ସହଜରେ ପଠନୀୟତା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ଼ ଫଣ୍ଟ ଆକାରରେ ମୁଦ୍ରିତ ହେବ।
୬. EVM ବାଲଟ୍ ପେପରଗୁଡ଼ିକ 70 GSM କାଗଜରେ ମୁଦ୍ରିତ ହେବ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ, ଗୋଲାପୀ କାଗଜ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ।
୭. ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଉନ୍ନତ EVM ବାଲଟ୍ ପେପରଗୁଡ଼ିକ ବିହାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ।