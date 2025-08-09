ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ୩୩୪ଟି ଦଳଗୁଡ଼ିକର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲେ ରଦ୍ଦ

୩୩୪ଟି ଦଳର ପଞ୍ଜିକରଣ ବାତିଲ କଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ

By Chinmayee Beura

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଶନିବାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ 334ଟି ଅଣସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅର୍ଥାତ୍ RUPPର ପଞ୍ଜିକରଣ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ 2019 ପରଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ନଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କୌଣସି ଠିକଣା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ।

ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପଞ୍ଜିକୃତ ଅଣପଞ୍ଜିକୃତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାବରେ ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପୂରଣ କରି ନଥିଲେ।

ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କମିଶନଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

RUPP ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଜିକୃତ ଅସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେହି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯାହା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ପଞ୍ଜିକୃତ କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆଇନ 1951ର ଧାରା 29A ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜିକୃତ।

ପଞ୍ଜିକରଣ ପରେ, ସେମାନେ ଟିକସ ଛାଡ଼ ଭଳି କିଛି ବିଶେଷ ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି। ଦେଶରେ ମୋଟ 2,854 RUPP ଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ଏବେ 2,520 ବାକି ଅଛି।

