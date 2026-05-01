ବଙ୍ଗଳାରେ ଭୋଟ ଗଣତି ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲିଦେଲେ ବାଲାଟ୍ ବକ୍ସ, ରାତିସାରା ପ୍ରବଳ ଡ୍ରାମା, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କହିଲେ…
Bengal Election: ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ବାହାରେ ଟିଏମସି ନେତାଙ୍କ ଧାରଣା, ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ଇଭିଏମ୍ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଜର ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ ଟିଏମସି ନେତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ଅଭିଯୋଗକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଖଣ୍ଡନ
ମନୋଜ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ କୌଣସି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମର ‘ଲାଇଭ୍ ଫୁଟେଜ୍’ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜେ ପରିସର ତଦାରଖ କରିପାରିବେ। ଫୁଟେଜ୍ ହେରଫେର ହୋଇଥିବା ଦାବିକୁ କମିଶନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ଟିଏମସି ନେତାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ବାହାରେ ସ୍ଥାପିତ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ନିର୍ବାଚନର ନିରପେକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।
ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆହୁରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ମୋଟ ଆଠଟି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସାତୋଟି ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଗୃହିତ ଏବଂ ଗୋଟିଏରେ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ବାଲଟ୍ ରହିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ରୁମ୍ର ଲାଇଭ୍ ଫୁଟେଜ୍ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି। ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ବାହାରେ ରହି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏହି ଫୁଟେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମେସିନଗୁଡ଼ିକୁ ତଦାରଖ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, କଡ଼ା ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ଇଭିଏମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ
ବିବୃତ୍ତିରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ଖୁଦିରାମ ଅନୁଶୀଳନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଇଭିଏମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ବାଲଟ୍ ସଜାଡ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପରିଚାଳିତ । ସେଠାରେ ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଇଭିଏମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ଖୋଲିବା ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ବେଲିଆଘାଟା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, “ଖୁଦିରାମ ଅନୁଶୀଳନ କେନ୍ଦ୍ର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ମୋଟ ସାତଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଇଭିଏମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ରହିଛି। ମତଦାନ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଏଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଲା ଏବଂ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା।”
ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମତଦାନ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ଗୁରୁବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୫.୧୫ ସମୟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଇଭିଏମ୍କୁ ସିଲ୍ କରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଇଭିଏମ୍ ଥିବା ସମସ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ନିରନ୍ତର ସୁରକ୍ଷା ତଦାରଖରେ ରହିଛି।
ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର କ’ଣ କହିଛନ୍ତି?
ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ବାଲଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରିସରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ବାଲଟ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ବାଲଟ୍ ସଜାଡ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୪:୦୦ ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ବାଲଟ୍ ସଜାଡ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଇଭିଏମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ବାହାରେ ଥିବା କରିଡରରେ କରାଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଇଭିଏମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଓ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ, ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ବିଷୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତଦନୁସାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ନୋଟିସ୍ ପଠାଯାଇଥିଲା ।
ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନେ ପୁନର୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ବାଲଟ୍ ସଜାଡ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅପରାହ୍ନ ୪:୦୦ ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ EVM ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯାଇ ନଥିଲା ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।