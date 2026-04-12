ଆମେରିକା ସହ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନରେ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ତାରିଖ…

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଏବେ ସବୁଠି ଗୋଟିଏ ଟେନସନ୍ ଇରାନ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ। ଯଦିଓ ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ନେଇ ବସିଥିବା ବୈଠକ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଆଉ ଏଥିରୁ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ପୁଣିଥରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ।
ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନାର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ମେ ୧ ତାରିଖରେ ଦେଶରେ ନଗର ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପରିଷଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଏହି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଇସଲାମାବାଦ ଆଲୋଚନାର ଅନିଶ୍ଚିତ ଫଳାଫଳ ପରେ ଇରାନୀ ସଂସଦର ବାଚସ୍ପତି ମହମ୍ମଦ ବାଘେର ଗାଲିବାଫ ଆମେରିକାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ଇସଲାମାବାଦ ଆଲୋଚନା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଇରାନ ସଂସଦର ବାଚସ୍ପତି ମହମ୍ମଦ ବାଘେର ଗାଲିବାଫ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ। ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଅନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେରିକା ବିଫଳ ହୋଇଛି।
ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ:
ଗାଲିବାଫ୍ X ରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଉଭୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି ଯୁଦ୍ଧର ଅଭିଜ୍ଞତା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଥିଲା।
ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, “ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଛି; କିନ୍ତୁ ଗତ ଦୁଇଟି ଯୁଦ୍ଧର ଅଭିଜ୍ଞତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଉପରେ କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହୁଁ।”
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଶେଷରେ ଇରାନୀ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳର ବିଶ୍ୱାସ ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା।