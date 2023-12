୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୪ ସୁଦ୍ଧା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ହେବ ନିର୍ବାଚନ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ 

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଧାରା ୩୭୦ ଉଚ୍ଛେଦ ଉପରେ ନିଜର ରାୟ ଶୁଣାଇବା ସହ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ଏଠାରେ ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୪ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ କରାଇବେ । ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଡି ୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛୁ କି ରାଜ୍ୟରେ ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୪ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଇବାକୁ ।

"We direct that steps shall be taken by the Election Commission of India to conduct elections to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir by 30 September 2024," says CJI reading judgement in Article 370 matter. pic.twitter.com/Vt6dgWVFSD

— ANI (@ANI) December 11, 2023