ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ୧% ରୁ ୩.୩୦% ମହଙ୍ଗା ହେବ ବିଜୁଳି ବିଲ୍! ଏହି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ

୧% ରୁ ୩.୩୦% ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ ବିଜୁଳି!

By Subhasmita Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ମହଙ୍ଗା ବିଜୁଳିର ଝଟକା ଲାଗିପାରେ ଏବଂ ଦର ୧% ରୁ ୩.୩୦% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହେଲେ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୦-୨୦୦ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ୨୦୦-୪୦୦ ୟୁନିଟ୍ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ; ଏହି ବୃଦ୍ଧି ସେମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍।

ବିପରୀତରେ, ୫୦୦ ୟୁନିଟ୍ ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହାରର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବର୍ଷା ଦିନେ ଘରେ ପଶିଯାଆନ୍ତି ସାପ, ଏହି କୋଣରେ…

ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ…

ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ (DERC) ବିଦ୍ୟୁତ କ୍ରୟର ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ବଣ୍ଟନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ (ଡିସ୍କମ୍ସ)କୁ ସରଚାର୍ଜ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି।

ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ପୂର୍ବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦିଲ୍ଲୀର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଯେଉଁମାନେ BSES ଯମୁନା ପାୱାର ଲିମିଟେଡ୍ (BYPL) ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ କରାଯାଏ।

ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ରୟ ସମାୟୋଜନ ସରଚାର୍ଜ (FPPAS) ସହିତ ଜଡିତ, ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ରୟର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।

କୋଇଲା ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ଅନିଶ୍ଚିତତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି DERC ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଏହି ସରଚାର୍ଜର ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ବର୍ଷା ଦିନେ ଘରେ ପଶିଯାଆନ୍ତି ସାପ, ଏହି କୋଣରେ…

ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ…

IAF Aircraft Crash: ଆସାମର ଯୋରହାଟ୍‌ରେ ବଡ଼…

ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ କୋଟା ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁ,…

1 of 19,185