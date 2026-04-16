ଅଦରକାରୀ ବିଜୁଳି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଲାଗିବ ବ୍ରେକ୍: ବିଜୁଳି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଲା ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍

ବିଜୁଳି ସଂଚୟର ମନ୍ତ୍ର ଜାଣନ୍ତୁ..

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର  : ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଘରେ ବିଜୁଳି ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ୍ ଯୋଗୁଁ ବିଲ୍ ଅଧିକ ଆସିଥାଏ। ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମାତ୍ର ୩ଟି ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ଆପଣ ବର୍ଷକୁ ୭୦୦ ରୁ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ।

ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଟିଭି ଏବଂ ସେଟ୍-ଟପ୍ ବକ୍ସ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ରିମୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିଭି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାଫଳରେ ଟିଭି ‘ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇ ମୋଡ୍’ରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ଥିବା ଲାଲ୍ ରଙ୍ଗର ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଡିଭାଇସ୍ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥାଏ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପାୱାର କର୍ପୋରେସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଟିଭି ଓ ସେଟ୍-ଟପ୍ ବକ୍ସର ପ୍ଲଗ୍ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୭୦୦-୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପକରଣ ହେଉଛି ୱାଇ-ଫାଇ (Wi-Fi) ରାଉଟର୍। ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ୱାଇ-ଫାଇ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଚାଲୁ ରହିଥାଏ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅନ୍ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ବିଜୁଳି ସଞ୍ଚୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ରାଉଟରର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ୮ ଘଣ୍ଟା ରାଉଟର୍ ବନ୍ଦ ରଖିଲେ ମାସକୁ କିଛି ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ବଞ୍ଚାଯାଇପାରିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜର। ଆମ ଭିତରୁ ଅନେକ ଲୋକ ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜ ହୋଇସାରିବା ପରେ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ ବାହାର କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜରକୁ ପ୍ଲଗ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଲଗାଇ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ରଖନ୍ତି। ଚାର୍ଜର ଭିତରେ ଥିବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣରେ ବିଜୁଳି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଯଦିଓ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ମନେହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଜୁଳି ଅପଚୟ ହୋଇଥାଏ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଜୁଳି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ଲଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ଚାପ କମାଇବ ନାହିଁ, ବରଂ ଦେଶର ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ।

You might also like More from author
More Stories

1 of 25,430