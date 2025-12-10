ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୋରି ହେଉଛି କି? ଏହିପରି କରନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ, ସରକାର ଦେବେ ପୁରସ୍କାର

Electricity Theft Complaint: ଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୋରି ମୁକାବିଲାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ V-Mitra ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୋରି ଏତେ ସାଧାରଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନଥିଲା। ବିଭାଗ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସାମିଲ ନକରି ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରୋକିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା V-Mitra ନାମକ ଏକ ଆପ୍ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା।

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୋରି ମୁକାବିଲାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ V-Mitra ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। V-Mitra ଆପ୍‌ର ଅନନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେକେହି ନିଜ ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ ନକରି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ।

କେବଳ ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଏକ ସ୍ଥାନ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚୋରି ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରାନଯାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଏହି ଆପ୍ କେବଳ ଚୋରି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ।

ବରଂ, ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଏପରି ଏକ ଉପାୟ ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଅଣଦେଖା ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାର ଏକ ଉପାୟ। ଭୁଲ ଜିଓ-ଟ୍ୟାଗିଂ, ଲାଇନ ଲୋଡ୍ ମେଳ ନହେବା ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଲିଙ୍କ୍ ସମସ୍ୟା ଭଳି ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ।

ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସରଳ। ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଫଟୋ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଭଳି ପ୍ରମାଣ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ହେବା ପରେ, କମ୍ପାନୀର ଦଳ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ହୁଏ।

ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଠିକ୍ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଯଦି ଲାଇନ, ସଂଯୋଗ କିମ୍ବା ଲୋଡରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରତି କିଲୋୱାଟ ପାଇଁ ୧୦ ରୁ ୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥାଏ।

