Electricity Tips: ଏହି ୫ଟି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଅଧିକ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ; ଜାଣନ୍ତୁ ଆଉ ତୁରନ୍ତ ବଦଳାନ୍ତୁ
Electricity Consumption: ଏହି ୫ଟି ଘରୋଇ ଜିନିଷ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡିକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଲ୍ ଟାଣେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏପରି ଅନେକ ଉପକରଣ ଅଛି ଯାହା ପ୍ରତିଦିନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଉପକରଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପ୍ରତି ମାସରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତେବେ ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଏହାର କାରଣ ହୋଇପାରେ।ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଏବଂ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସର୍ବାଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପାଇଁ ଦାୟୀ? ଏହା ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ପ୍ରଥମତଃ, ଏସି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିଷ୍କାସନ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଦିନକୁ ୮-୧୦ଘଣ୍ଟା ଚଲାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲର ୪୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ।
ଶୀତଦିନେ ଗିଜର ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚକାରୀ ଉପକରଣ। ଯଦି ପାଣି ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଥାଏ ଏବଂ ଗିଜରକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଚାଲୁ ରଖାଯାଏ, ତେବେ ପୁରୁଣା ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ୟୁନିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ୫-ଷ୍ଟାର ଶକ୍ତି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସହିତ ଏକ ଗିଜର ବାଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଟାଇମର୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଲ୍ ହ୍ରାସ ପାଇପାରିବ।
ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଦିନରାତି ଚାଲୁ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ନିରନ୍ତର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରେଫ୍ରିଜରେଟର ପୁରୁଣା କିମ୍ବା କମ ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ ଅଛି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ବିଲ୍ର ୧୦-୧୫% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରେ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ରେଫ୍ରିଜରେଟରକୁ କାନ୍ଥଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଖୋଲିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ।
ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଉପରେ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତଥାପି, ଯଦି ଆପଣ ଗରମ ପାଣି ମୋଡ୍ କିମ୍ବା ଡ୍ରାୟର୍ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ସାଧାରଣ କିମ୍ବା ଇକୋ ମୋଡ୍ରେ ଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ୨୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବ।
ଆଇରନ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ ଉଭୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ମାଇକ୍ରୋୱେଭକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଚାଲୁ ରଖିବା କିମ୍ବା ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଆଇରନକୁ ଲଗାତାର ଚାଲୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭଲ।
ଯଦି ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ଏସି। ଏହା ପରେ ଗିଜର ଏବଂ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଆସିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ କମାଇବା ପାଇଁ, ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣକାରୀ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ, କିଛି ସେଟିଂସ୍ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।