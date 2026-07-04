ଏବେ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ମାତ୍ର ୩ ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ବିଜୁଳି, ଏହି ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବେ ସବସିଡି!
ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗ ଏବଂ ବିପିଏଲ୍ (ଲାଇଫ୍ଲାଇନ୍) ବର୍ଗର ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଯୋଗ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ମାତ୍ର ୩ ଟଙ୍କା ଦରରେ ୧୦୦୦ ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।
ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ୧.୭୫ ଟଙ୍କା ସବସିଡି ବହନ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଗରିବ ପରିବାରର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ରେ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ଘଟିବ।
ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ପରିବାରକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଲଭ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚର ବୋଝ ହ୍ରାସ କରିବା। ଏହା ଫଳରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ପରିବାର ସିଧାସଳଖ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
କେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ:
ଏହି ଯୋଜନାରୁ କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ରଖାଯାଇଛି:
୧- ଗ୍ରାହକ BPL (ଲାଇଫଲାଇନ୍) ବର୍ଗ ଅଧୀନରେ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରାହକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
୨- ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗର ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ଲୋଡ୍ ୧ କିଲୋୱାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ।
୩- ମାସିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ସର୍ବାଧିକ ୧୦୦ ୟୁନିଟ୍ ହେବା ଉଚିତ।
ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସବସିଡିର ଲାଭ ସିଧାସଳଖ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲରେ ସମାୟୋଜିତ ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦେୟ ପରିମାଣ କମ୍ ହେବ।
ସରକାର କ’ଣ ଲାଭ ପାଇବେ:
ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସୁଲଭ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଲବ୍ଧତା ଗରିବ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ହ୍ରାସ କରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ।
ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୋରି ଏବଂ ବକେୟା ବିଲ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ, ଏହା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ପାଇବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ।
ଜୁଲାଇରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି:
ଏହି ଯୋଜନା ସହିତ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରିହାତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ରେ ୪.୪୩ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ (ନକାରାତ୍ମକ ସମାୟୋଜନ) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ।
ଘରୋଇ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ, ଯାହା ଫଳରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରିହାତି ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ।
ସରକାରଙ୍କ କହିବା କଥା ଏହା କି ଗରିବ ପରିବାରକୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଉପରେ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଜନହିତକର। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏପରି ଯୋଜନା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ।