ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଲାଗିବ ବଡ଼ ଝଟକା, ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷର ବଢି଼ଯିବ ଦର, ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି
Price Hike: ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ, ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ ଲାପଟପ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏପ୍ରିଲ୍ ଠାରୁ ରେଫ୍ରିଜରେଟର୍, ଏସି ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭିର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ କିଣିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଝାଳ ବାହାରିପାରେ । ମୂଳତଃ, ବର୍ଦ୍ଧିତ କଞ୍ଚାମାଲ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ।
ଏହି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ?
ଯଦି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ତେବେ ଆମେ ରେଫ୍ରିଜରେଟର୍, ଏସି ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭିର ମୂଲ୍ୟରେ ୫-୬ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିପାରିବା। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ମେମୋରୀ ଚିପ୍ସର ଅଭାବ ପୂର୍ବରୁ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଲାପଟପ୍, ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ଏବଂ ସମାନ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ। ସେହିପରି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ରେଜିନ୍ ଏବଂ ପଲିମର ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ, ଯାହା ରେଫ୍ରିଜରେଟର୍ ଏବଂ ଏସି ତିଆରି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହି ବୃଦ୍ଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।
ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ଆଉ ଏକ କାରଣ
ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭିଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ମାଣରେ ମେମୋରୀ ଚିପ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, LCD ପ୍ୟାନେଲର ଅଭାବ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ କିଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଦର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ। ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ୩୨-ଇଞ୍ଚ, ୪୩-ଇଞ୍ଚ, ୫୫-ଇଞ୍ଚ ଏବଂ ୬୫-ଇଞ୍ଚ ଟିଭି ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଲାପଟପ୍ ୩୫ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ
ପ୍ରୋସେସର୍, GPU ଏବଂ ମେମୋରୀ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ, ଏହି ବର୍ଷ ଲାପଟପ୍ ମୂଲ୍ୟ ୩୫ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଶିଳ୍ପ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଦ୍ଧିତ RAM ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରବେଶ-ସ୍ତରୀୟ ଇଣ୍ଟେଲ୍ ପ୍ରୋସେସରର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଲାପଟପ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ୩୦ ହଜାର ରୁ ୩୫ ହଜାର ରେଞ୍ଜରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଲାପଟପ୍ ଏବେ ୪୫ ହଜାର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।